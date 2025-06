Sau sáp nhập tỉnh thành có cần đổi thẻ căn cước không?

Đây không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là mối quan tâm thiết thực trong thời đại số, khi mọi thông tin cá nhân đều được liên kết và quản lý tập trung qua mã định danh cá nhân.

Không bắt buộc đổi thẻ căn cước nếu vẫn còn thời hạn

Theo quy định hiện hành và hướng dẫn từ Bộ Công an, việc sáp nhập đơn vị hành chính không khiến các loại giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước (CCCD), hộ chiếu… bị mất hiệu lực. Người dân hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng các giấy tờ cũ cho đến khi hết thời hạn, hoặc khi có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi theo các trường hợp quy định cụ thể trong Luật Căn cước công dân năm 2023.

Nói cách khác, người dân không cần phải đổi thẻ căn cước mới sau khi sáp nhập tỉnh thành, trừ khi có nhu cầu.

Không bắt buộc đổi thẻ căn cước sau sáp nhập. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi nào cần (hoặc nên) đổi thẻ căn cước?

Theo Luật Căn cước 2023, dù không bắt buộc đổi trong mọi trường hợp, song vẫn có những tình huống người dân cần hoặc nên cập nhật lại thẻ căn cước, cụ thể:

- Khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Sau khi có quyết định điều chỉnh địa giới hành chính, thông tin sẽ được thay đổi và cập nhật trên ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, để thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch cá nhân, Bộ Công an khuyến khích người dân nên cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sau sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính.

Quy trình đổi thẻ căn cước có phức tạp không?

Việc đổi thẻ căn cước hiện nay đã đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Người dân có thể đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc đến trực tiếp Công an xã nơi cư trú để thực hiện thủ tục.

Sau khi cung cấp thông tin và xác nhận sinh trắc học, bạn sẽ được cấp lại thẻ mới mang thông tin hành chính phù hợp. Trong trường hợp đổi thẻ căn cước vì lý do sáp nhập tỉnh, người dân sẽ được miễn lệ phí đổi thẻ theo quy định hiện hành, một điểm cộng lớn trong chính sách hỗ trợ hành chính thời kỳ số hóa.

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, người dân có thể thực hiện cấp lại, cấp đổi thẻ căn cước bằng 2 cách:

- Trực tiếp: Người dân chỉ cần đến các điểm cấp thẻ căn cước cố định hoặc lưu động tại địa phương mình đang sinh sống (có thể kiểm tra lịch cấp thẻ căn cước trên fanpage/Zalo của công an phường/xã), không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú. Lưu ý, nếu làm thẻ căn cước ở nơi tạm trú thì tạm trú phải còn thời hạn.

- Trực tuyến: Cấp đổi thẻ căn cước thông qua cổng dịch vụ công Bộ Công an ( https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ ), kéo xuống bên dưới và chọn dịch vụ Cấp, quản lý căn cước - Cấp đổi thẻ căn cước - Nộp hồ sơ, sau đó đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Cấp đổi thẻ căn cước online thông qua cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong trang mới hiện ra, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, lý do… rồi gửi hồ sơ và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Cập nhật địa chỉ trên căn cước: Nên hay không?

Về mặt kỹ thuật, địa chỉ thường trú trên thẻ căn cước (CCCD) không còn là thông tin bắt buộc ghi rõ như trước, bởi dữ liệu cư trú đã được quản lý tập trung qua mã số định danh cá nhân.

Tuy nhiên, trong nhiều giao dịch thực tế như mở tài khoản ngân hàng, vay vốn, mua bán bất động sản, hoặc thi tuyển công chức địa phương, việc thông tin trên thẻ căn cước trùng khớp với địa chỉ cư trú thực tế sẽ giúp tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro bị từ chối hồ sơ. Do đó, dù không bắt buộc, việc chủ động đổi thẻ căn cước trong giai đoạn sáp nhập hành chính có thể xem là bước chuẩn hóa thông tin phù hợp.

