Cách tra cứu các thủ tục hành chính bằng AI trên ứng dụng VNeID

(PLO)- Mới đây, đơn vị phát triển ứng dụng VNeID đã bổ sung thêm cẩm nang số và trợ lý ảo AI, hỗ trợ người dân tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính dễ dàng hơn.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Ứng dụng VNeID vừa được tích hợp cẩm nang hướng dẫn và trợ lý ảo AI. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách sử dụng cẩm nang số và trợ lý ảo AI trên ứng dụng VNeID

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cẩm nang số trên VNeID đã được xây dựng với sự phối hợp của nhiều đơn vị chuyên môn, nhằm đưa 43 tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp lên nền tảng này.

Trong đó, nhóm tiện ích tra cứu thủ tục hành chính được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần giảm tải cho các bộ phận tiếp nhận hồ sơ truyền thống.

Để sử dụng, đầu tiên bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store. Lưu ý, tuyệt đối không cài bằng file .APK hoặc thông qua liên kết lạ.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần đăng nhập VNeID bằng tài khoản tương ứng, sau đó bấm vào mục Cẩm nang hướng dẫn tổng thể ngay tại giao diện chính, hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ https://vneid.gov.vn/cam-nang-vneid .

Cẩm nang hướng dẫn tổng thể trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại đây, bạn chỉ cần nhập từ khóa hoặc lựa chọn lĩnh vực cần tra cứu. Trợ lý ảo AI sẽ lập tức phản hồi các câu hỏi về quy trình, thành phần hồ sơ, địa chỉ liên hệ, quy định pháp lý và các vấn đề liên quan đến từng thủ tục hành chính cụ thể. Từ việc xin cấp giấy phép lái xe, đăng ký xe, xác nhận tình trạng hôn nhân đến tra cứu thẻ bảo hiểm y tế, phiếu lý lịch tư pháp, tất cả đều được số hóa và cập nhật liên tục.

Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng tra cứu danh mục thủ tục hành chính từ cấp phường/xã đến các bộ, ngành trung ương. Ngoài ra, VNeID còn cho phép người dùng tìm kiếm địa chỉ, trụ sở công an xã, ủy ban xã, bộ phận hành chính công một cửa, cũng như tra cứu đơn vị hành chính cũ - mới sau sáp nhập.

Người dân dễ dàng tra cứu các thủ tục hành chính trên ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, trợ lý ảo AI trên VNeID còn cung cấp thông tin phân cấp, phân quyền giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương, giúp người dân xác định đúng nơi giải quyết thủ tục, hạn chế tình trạng đi lại nhiều nơi hoặc nộp hồ sơ sai địa chỉ.

Ứng dụng VNeID còn được tích hợp thêm trợ lý ảo AI để giải đáp các thắc mắc của người dân. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, ứng dụng VNeID còn tích hợp nền tảng “bình dân học vụ số”, cung cấp các khóa học về chuyển đổi số, an toàn thông tin, lý thuyết lái xe và khung năng lực số. Người dân có thể đăng nhập bằng tài khoản VNeID để tham gia các khóa học này mọi lúc, mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo cho cá nhân cũng như các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

