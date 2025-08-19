(PLO)- Bạn vừa đổi điện thoại hoặc mất thiết bị cũ và loay hoay không biết làm sao để đăng nhập lại ứng dụng VNeID? Đừng lo, bài viết này sẽ giúp bạn lấy lại quyền truy cập tài khoản định danh điện tử chỉ với vài thao tác đơn giản.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Cách đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại mới khi không còn thiết bị cũ

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo điện thoại mới của bạn có hỗ trợ trợ tính năng NFC, đây là điều kiện bắt buộc để xác thực thông tin qua thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Hầu hết các dòng iPhone từ iPhone 6 trở lên và các smartphone Android đời mới của Samsung, Xiaomi, Oppo, Sony, Huawei, Nokia, OnePlus đều tích hợp NFC.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store, không cài thông qua file .APK hoặc liên kết lạ.

- Bước 2: Khi đăng nhập, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo bạn đang đăng nhập trên thiết bị mới, nhấn “Xác nhận” để tiếp tục.

- Bước 3: Do không còn thiết bị cũ để nhận mã OTP, người dùng chỉ cần chọn Xác thực NFC bằng thẻ CCCD gắn chip. Tiếp theo, bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn xác thực trên màn hình ứng dụng và nhấn Tiếp tục.

Đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại mới bằng cách quét NFC trên CCCD gắn chip.

- Bước 4: Đưa thẻ CCCD gắn chip lại gần mặt lưng điện thoại để hệ thống nhận diện thông tin, quá trình này thường chỉ mất vài giây nếu thiết bị hỗ trợ NFC.

- Bước 5: Khi xác thực thành công, ứng dụng sẽ kích hoạt tài khoản trên thiết bị mới và tự động gửi mã OTP về số điện thoại đã đăng ký. Bạn chỉ cần nhập mã OTP để hoàn tất đăng nhập.

Lưu ý, nếu điện thoại mới không hỗ trợ NFC, bạn có thể mượn một thiết bị khác có NFC để thực hiện bước xác thực, sau đó đăng xuất khỏi thiết bị vừa mượn và tiếp tục sử dụng trên điện thoại của mình.

Nhìn chung, việc đăng nhập lại ứng dụng VNeID trên điện thoại mới khi không còn thiết bị cũ không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi người dùng phải tuân thủ quy trình xác thực bảo mật bằng NFC và CCCD gắn chip.

Hủy liên kết thiết bị cũ

Sau khi đăng nhập thành công trên điện thoại mới, bạn hãy vào phần cài đặt của ứng dụng VNeID, chọn Quản lý thiết bị, tìm đến các thiết bị cũ và nhấn Hủy liên kết.

Hủy liên kết các thiết bị cũ đã đăng nhập ứng dụng VNeID trước đó. Ảnh: TIỂU MINH

Một số vấn đề thường gặp - Không nhận được mã OTP: Đảm bảo số điện thoại đăng ký vẫn hoạt động và thiết bị có kết nối Internet ổn định. - Thiết bị không hỗ trợ NFC: Liên hệ cơ quan công an hoặc điểm hỗ trợ dịch vụ công để được hướng dẫn xác thực bằng phương thức khác. - Không thể đăng nhập trên nhiều thiết bị: Theo quy định của Bộ Công an, mỗi tài khoản VNeID chỉ đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm.

