Ứng dụng VNeID 2.2.2 ra mắt với một số tính năng mới

(PLO)- Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hành ứng dụng VNeID 2.2.2, hỗ trợ tích hợp hộ chiếu cá nhân, giấy đăng ký tàu cá, bằng cấp, học bạ… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Ứng dụng VNeID sẽ giúp người dùng thuận tiện hơn khi đi làm giấy tờ, khám chữa bệnh, tham gia giao thông… Ảnh: MINH HOÀNG

Các tính năng mới trên ứng dụng VNeID 2.2.2

Để có thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng mới, bạn đọc có thể cập nhật ứng dụng VNeID thông qua Google Play hoặc App Store.

Trước đó không lâu, công an một số tỉnh thành đã lên tiếng cảnh báo chiêu lừa hướng dẫn cài đặt VNeID mức 2 giả mạo để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân. Do đó, người dùng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID thông qua file APK hoặc liên kết lạ.

Cập nhật ứng dụng VNeID 2.2.2. Ảnh: MINH HOÀNG

Ứng dụng VNeID 2.2.2 được tích hợp các tính năng mới, bao gồm:

1. Tích hợp hộ chiếu phổ thông, giấy phép đăng ký tàu cá, bằng cấp, học bạ

2. Tích hợp đăng ký bảo hiểm xe

3. Bổ sung dịch vụ công (dvc) đăng ký lưu trú tên tàu cá và di chuyển xuất nhập cảng, trạm kiểm soát biên phòng

4. Cập nhật các dvc cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký thường trú, tạm trú

5. Cập nhật định danh tổ chức

6. Sửa lỗi.

Hiện tại, người dùng các mẫu smartphone xách tay, đã root hoặc mở khóa boatloader đã có thể sử dụng VNeID hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong tương lai, người dùng nên khóa boatloader và unroot.

Trong các bài viết tiếp theo trên chuyên mục Tuyệt chiêu, Kỷ Nguyên Số sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng và khai thác một số tiện ích mới trên ứng dụng VNeID 2.2.2.

﻿ Ứng dụng VNeID 2.2.2 hiện đã hỗ trợ tích hợp hộ chiếu. Ảnh: MINH HOÀNG

