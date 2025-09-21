Thêm 2 loại giấy tờ mới trên ứng dụng VNeID, người dùng cần biết để không mất quyền lợi

(PLO)- Bắt đầu từ phiên bản 2.2.2, người dùng đã có thể tích hợp thêm học bạ số, văn bằng số cùng hồ sơ học tập suốt đời vào ứng dụng VNeID.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Phiên bản ứng dụng VNeID 2.2.2 đã hỗ trợ tích hợp thêm hộ chiếu phổ thông. Ảnh: MINH HOÀNG

Ứng dụng VNeID sắp tích hợp học bạ số và văn bằng số

Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 diễn ra sáng ngày 18-9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thông báo về việc sẽ tích hợp học bạ số và văn bằng số, cùng hồ sơ học tập suốt đời của công dân vào ứng dụng VNeID.

Đây được xem là bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, giúp người dùng dễ dàng tra cứu, xuất trình thông tin học tập mọi lúc, mọi nơi, thay thế hoàn toàn giấy tờ truyền thống.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc kết nối dữ liệu giáo dục với VNeID là nhiệm vụ bắt buộc, các trường phải khẩn trương số hóa và cung cấp đầy đủ các văn bản học tập lên hệ thống. Động thái này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn mở đường cho nhiều dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.

Học bạ số, văn bằng số và hồ sơ học tập suốt đời sắp được tích hợp vào ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tính đến nay, đã có hơn 10 triệu học bạ và 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp THPT được số hóa, đồng bộ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Từ năm học 2025-2026, học bạ số sẽ được triển khai trên toàn quốc ở tất cả các bậc học, và văn bằng số từ cấp THPT đến sau ĐH.

Người học có thể tra cứu trực tiếp trên ứng dụng VNeID, thay cho việc phải mang theo bản giấy khi làm thủ tục hay đăng ký dự thi.

Không chỉ dừng lại ở học bạ, ứng dụng VNeID hiện đã hỗ trợ tích hợp nhiều loại giấy tờ cần thiết như căn cước công dân điện tử, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế , thông tin cư trú, hộ chiếu… Sau này, người dân chỉ cần một ứng dụng duy nhất để quản lý, xuất trình giấy tờ khi làm việc với cơ quan chức năng hoặc sử dụng dịch vụ công.

Có thể thấy, việc số hóa toàn diện giấy tờ cá nhân trên VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn giảm nguy cơ mất mát, thất lạc giấy tờ. Đây được xem là bước chuyển đổi tất yếu trong quá trình xây dựng xã hội số, hướng đến chính phủ điện tử hiện đại.

Từ ngày 1-7-2024, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe ngay trên ứng dụng VNeID khi bị kiểm tra giao thông. Thẻ bảo hiểm y tế cũng đã ngừng cấp bản giấy mới, chuyển hoàn toàn sang tích hợp trên VNeID hoặc VssID.

