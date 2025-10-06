(PLO)- Có một số thông tin cho rằng, người dùng CCCD buộc phải đổi sang thẻ căn cước mới, vậy thực hư của việc này ra sao?

Sự khác biệt giữa thẻ căn cước và CCCD

Từ ngày 1-7-2024, Luật Căn cước 2023 chính thức có hiệu lực, đổi tên giấy tờ định danh từ “Chứng minh nhân dân/CCCD” sang “thẻ căn cước”. Về bản chất pháp lý, chức năng và giá trị sử dụng không thay đổi, vẫn là giấy tờ để giao dịch, đi lại, làm thủ tục hành chính. Khác biệt chủ yếu nằm ở tên gọi, căn cứ pháp lý và mẫu thẻ.

CCCD lưu trữ các thông tin như ảnh, vân tay ngón trỏ hai bên, và đặc điểm nhận dạng trực tiếp trên mặt thẻ. Trên thẻ căn cước, những thông tin này sẽ được lưu trong chip, có thể truy cập thông qua mã QR, giúp bảo mật thông tin tốt hơn. Đồng thời người dùng còn được thu thập thêm thông tin mống mắt, ADN và giọng nói.

Mục “Quê quán” và "Nơi thường trú" trên CCCD được đổi thành "Nơi đăng ký khai sinh" và "Nơi cư trú" nhằm phản ánh đúng nơi công dân sinh sống.

Trước đó, CCCD chỉ cấp cho công dân Việt Nam, trong khi thẻ căn cước cấp cho cả những người chưa xác định quốc tịch, bao gồm cả trẻ dưới 14 tuổi.

Người dùng CCCD không buộc phải đổi sang thẻ căn cước khi chưa hết hạn. Ảnh: MINH HOÀNG

Những loại giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID bạn cần biếtLongform (PLO)- Nhiều loại giấy tờ hiện đã được tích hợp vào ứng dụng VNeID, giúp người dân thuận tiện hơn khi đi làm các thủ tục hành chính.

Người dùng CCCD có buộc phải đổi sang thẻ căn cước không?

Theo quy định tại Điều 21 và Điều 24 trong Luật Căn cước 2023, các trường hợp buộc phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, bao gồm:

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước theo quy định có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo).

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Tóm lại, từ ngày 1-7-2024, thẻ CCCD đã cấp vẫn có giá trị đến hết thời hạn in trên thẻ, không bắt buộc người dân phải đổi sang thẻ căn cước, trừ các trường hợp kể trên.

Cách làm thẻ căn cước online mới nhất năm 2025

Hiện tại, người dân có thể làm thẻ căn cước online thông qua cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng VNeID.

Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ , bấm vào nút Đăng nhập ở góc trên bên phải và chọn nhập bằng tài khoản VNeID.

Khi hoàn tất, người dùng chỉ quay lại trang chủ, gõ vào khung tìm kiếm từ khóa thẻ căn cước, sau đó chọn thủ tục cấp đổi, cấp lại tương ứng.

Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, chọn lý do, chọn cơ quan thực hiện và ngày hẹn. Khi hoàn tất, người dùng sẽ được cấp một mã hồ sơ tương ứng để theo dõi tiến độ. Lúc đến hẹn, bạn chỉ cần đến nơi đã đăng ký để hoàn tất thủ tục.

Thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh: MINH HOÀNG

Ứng dụng VNeID

Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Sau đó chọn Thủ tục hành chính - Cấp thẻ căn cước hoặc cấp đổi thẻ căn cước.

Chọn thủ tục cấp thẻ căn cước tương ứng trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong trang mới hiện ra, bạn hãy chọn cấp thẻ căn cước cho bản thân hoặc khai hộ, điền đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết, chọn cơ quan thực hiện và ngày hẹn làm việc.

Lựa chọn cơ quan thực hiện và thời gian tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

Từ nay đến hết năm 2025, những người sinh năm sau đây sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt khi đổi thẻ căn cước mới (PLO)- Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong Luật Căn cước 2023 là quy định về thời hạn sử dụng thẻ căn cước gắn liền với độ tuổi của công dân.