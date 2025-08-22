Những người sinh năm sau đây phải đổi thẻ căn cước mới sau 4 tháng nữa

(PLO)- Bắt đầu từ năm 2026, những người sinh vào 4 năm sau đây sẽ phải thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước mới theo quy định của Luật Căn cước.

Những ai bắt buộc phải đổi thẻ căn cước mới?

Theo quy định, việc đổi thẻ căn cước không chỉ dành cho những trường hợp thẻ bị hỏng, mất hoặc sai thông tin, mà còn áp dụng cho các nhóm tuổi nhất định. Cụ thể, trong năm 2026, công dân sinh vào các năm sau sẽ phải đổi thẻ căn cước:

- Sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi): Bắt buộc làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã có CCCD trước đó.

- Sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi): Phải đổi thẻ căn cước, ngoại trừ những người đã đổi thẻ trong vòng 2 năm vừa qua (từ năm 2024 trở đi).

- Sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi): Tương tự, phải đổi thẻ nếu chưa thực hiện trong 2 năm gần nhất.

- Sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi): Bắt buộc đổi thẻ, trừ trường hợp đã đổi từ năm 2024 trở đi. Đặc biệt, thẻ cấp từ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng trọn đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng.

Lưu ý, nếu công dân đã đổi thẻ căn cước trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi trên, thẻ sẽ có giá trị sử dụng đến lần đổi tiếp theo. Việc này giúp giảm tải thủ tục hành chính và đảm bảo thông tin luôn được cập nhật chính xác.

Những người sinh năm 2012, 2001, 1986 và 1966 sẽ phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026. Ảnh: MINH HOÀNG

Các trường hợp khác cần đổi thẻ căn cước mới

Ngoài các nhóm tuổi bắt buộc, người dùng phải đổi thẻ căn cước trong các trường hợp sau:

- Thẻ CCCD bị hư hỏng, mất hoặc có sai sót về thông tin (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân).

- Thẻ CCCD hoặc Chứng minh nhân dân (CMND) đã hết hạn sử dụng. Đặc biệt, CMND 9 số hoặc 12 số đã hết hiệu lực từ ngày 1-1-2025, nên ai còn sử dụng CMND cần đổi sang thẻ căn cước mới trong năm 2026.

- Thay đổi thông tin nhân thân, bao gồm cải chính họ, chữ đệm, tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, thay đổi đặc điểm nhận dạng, giới tính, hoặc thông tin do sắp xếp lại đơn vị hành chính, xác lập lại số định danh cá nhân.

- Công dân trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định cũng phải cấp lại thẻ căn cước.

- Khi người dân có nhu cầu muốn đổi từ CCCD gắn chip sang thẻ căn cước mới, dù thẻ hiện tại còn hạn. Tuy nhiên, đây là trường hợp tự nguyện, không bắt buộc.

Không đổi thẻ căn cước đúng hạn sẽ bị phạt bao nhiêu?

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu không thực hiện đổi thẻ căn cước trong các trường hợp bắt buộc, công dân có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2024/TT-BTC quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, cụ thể:

- Cấp đổi CCCD sang thẻ căn cước theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước: 30.000 đồng/thẻ căn cước.

- Cấp đổi thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước: 50.000 đồng/thẻ căn cước.

- Cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước: 70.000 đồng/thẻ căn cước.

Cách đổi thẻ căn cước mới trên ứng dụng VNeID

Trước khi bắt đầu, bạn đọc cần phải cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play (Android) hoặc App Store (iOS). Lưu ý, người dùng không nên làm theo hướng dẫn của kẻ gian, truy cập vào các trang web của bên thứ ba hoặc cài đặt ứng dụng VNeID thông qua file APK.

- Bước 1: Để có thể sử dụng được đầy đủ chức năng, bạn cần đến công an phường/xã bất kỳ (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) để làm VNeID mức 2.

- Bước 2: Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (bao gồm số CCCD và mật khẩu).

Cập nhật và đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tại giao diện chính của ứng dụng VNeID, bạn hãy bấm vào mục Thủ tục hành chính - Dịch vụ công Căn cước. Tại đây sẽ có 3 thủ tục để người dùng lựa chọn, bao gồm Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và Cấp đổi thẻ căn cước.

Chọn dịch vụ làm thẻ căn cước phù hợp. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Ví dụ, nếu đang sử dụng CCCD gắn chip và sắp hết hạn, bạn hãy chọn dịch vụ Cấp đổi thẻ căn cước. Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần chọn Tạo mới yêu cầu, lý do cấp đổi, cấp thực hiện (cấp tỉnh/thành phố hoặc cấp phường/xã), nơi thực hiện, cơ quan thực hiện và địa chỉ cơ quan thực hiện… và cuối cùng là chọn ngày hẹn đến làm việc.

Đặt ngày hẹn đến làm thẻ căn cước. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 5: Lưu ý, lịch hẹn đăng ký cấp đổi thẻ căn cước sẽ được chuyển đến cơ quan công an nơi bạn đã chọn. Tiếp theo, người dùng chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất, và đúng hẹn đến cơ quan công an để hoàn tất các thủ tục còn thiếu.

Nhìn chung, việc triển khai dịch vụ làm thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID không chỉ đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

