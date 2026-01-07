Elon Musk: Năng lực AI của Trung Quốc sẽ vượt xa phần còn lại của thế giới nhờ điều này

(PLO)- Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên podcast Moonshots with Peter Diamandis, tỉ phú Elon Musk đưa ra những nhận định thú vị về cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Musk nhấn mạnh rằng Trung Quốc có thể sẽ trở thành “người dẫn đầu” về AI, và yếu tố quyết định không chỉ nằm ở chip hay thuật toán mà chính là nguồn điện dồi dào mà quốc gia này đang xây dựng.

Trung Quốc đã và đang mở rộng quy mô sản xuất điện rất nhanh, với dự báo sản lượng điện có thể gấp ba lần Mỹ vào năm 2026. Theo Musk, điều này sẽ giúp họ “vượt xa phần còn lại của thế giới” trong việc hỗ trợ các trung tâm dữ liệu AI lớn (tiêu thụ năng lượng khổng lồ).

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: James Duncan Davidson

Điện năng đang là “nút thắt” của AI

Trong vài năm gần đây, giới công nghệ thường tập trung nói về chip xử lý và thuật toán như là những yếu tố cốt lõi của AI. Tuy nhiên, Musk nhấn mạnh rằng khi AI ngày càng phức tạp và lớn mạnh, nguồn năng lượng ổn định và quy mô lớn mà là yếu tố hạn chế thực sự.

Ông cho rằng điện năng khổng lồ là điều bắt buộc để vận hành các siêu máy tính AI quy mô lớn, và nếu một quốc gia kiểm soát được điều này, họ có thể chiếm thế thượng phong.

Quan điểm của Musk trùng với phân tích từ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hạ tầng AI. Trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu xử lý hàng ngàn GPU chạy liên tục 24/7, nguồn điện trở thành “chi phí cố định” lớn nhất, thậm chí quan trọng hơn cả chi phí chip hay chi phí tuyển dụng kỹ sư.

Trung Quốc đang tận dụng lợi thế điện năng ra sao?

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia sản xuất và tiêu thụ điện lớn nhất thế giới, với tốc độ mở rộng nguồn năng lượng nhanh hơn nhiều so với Mỹ và khu vực châu Âu. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng trong nhiều năm qua, nước này đã xây dựng một hệ thống sản xuất điện quy mô khổng lồ, phần lớn từ than đá nhưng đang chuyển nhanh sang năng lượng tái tạo.

Việc sở hữu nguồn điện dồi dào không chỉ giúp duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp lớn mà còn là lợi thế trong cuộc đua AI, nơi những trung tâm dữ liệu khổng lồ tiêu thụ điện năng ở mức chưa từng có.

Một số báo cáo thậm chí dự báo một phần lớn năng lượng dư thừa có thể được dùng để hỗ trợ các hạ tầng AI lớn tới cuối thập kỷ này.

Chip vẫn quan trọng, nhưng không phải là tất cả

Musk cũng thừa nhận rằng Trung Quốc đang tiến bộ trong việc sản xuất chip, vốn là “trái tim” của mọi hệ thống AI. Tuy nhiên, theo ông, các hạn chế trong nguồn chip hiện nay có thể sớm mờ nhạt khi điện năng không còn là rào cản.

Nhận định của Musk đang góp phần làm nóng thêm cuộc tranh luận toàn cầu về việc ai sẽ dẫn đầu trong kỷ nguyên AI tiếp theo. Trong khi Mỹ và các đồng minh tập trung vào công nghệ chip và phần mềm tiên tiến, Trung Quốc có thể tìm thấy lợi thế cạnh tranh thông qua quy mô và chi phí năng lượng. Điều này không chỉ tác động đến các công ty công nghệ lớn, mà còn ảnh hưởng đến chính sách năng lượng và chiến lược quốc gia.

