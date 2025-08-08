OpenAI ra mắt GPT-5, làm thế nào để trải nghiệm miễn phí?

(PLO)- OpenAI vừa ra mắt GPT-5, thế hệ trí tuệ nhân tạo mới với nhiều cải tiến đáng chú ý, nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu.

GPT-5 được thiết kế như một hệ thống AI “thống nhất”, tự động lựa chọn cách xử lý phù hợp tùy vào từng tác vụ, ví dụ như khi cần tốc độ, khi cần suy nghĩ sâu, hoặc khi cần tiết kiệm tài nguyên.

Điểm nổi bật của GPT-5 là khả năng phục vụ mọi nhóm người dùng. Bản tiêu chuẩn đã được tích hợp vào ChatGPT cho cả người dùng miễn phí lẫn trả phí.

Người dùng miễn phí vẫn có thể trải nghiệm GPT-5 miễn phí. Ảnh: TIỂU MINH

Người dùng Pro và doanh nghiệp sẽ có thêm lựa chọn GPT-5 Pro, phiên bản nâng cao với năng lực lập luận sâu, tính toán song song, phù hợp cho nghiên cứu, pháp lý và các bài toán phức tạp.

Ngoài ra, hai phiên bản rút gọn là GPT-5 Mini (xử lý nhanh, tác vụ trung bình) và GPT-5 Nano (tối ưu cho thiết bị di động, yêu cầu độ trễ thấp) cũng được giới thiệu.

Một thay đổi quan trọng là hệ thống điều hướng thông minh. Người dùng sẽ không cần tự chọn giữa các chế độ, mà hệ thống sẽ tự động quyết định model phù hợp nhất cho từng truy vấn, đảm bảo trải nghiệm liền mạch và tối ưu hiệu suất.

Theo OpenAI, GPT-5 đã vượt qua các đối thủ như Anthropic, Google DeepMind và xAI ở nhiều tiêu chuẩn, đặc biệt về mã hóa, luật, hậu cần và bán hàng. Đáng chú ý, tỉ lệ “ảo giác” (sản sinh thông tin sai lệch) khi lập luận của GPT-5 đã giảm khoảng 80% so với thế hệ trước, tăng cường độ an toàn và tin cậy.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định bước tiến của GPT-5 là vững chắc, chứ không phải cú nhảy vọt như khi chuyển từ GPT-3 lên GPT-4. Một điểm mới mang tính “con người” là GPT-5 đã biết thừa nhận “tôi không biết” khi gặp thông tin thiếu hoặc không rõ ràng, thay vì cố gắng đưa ra câu trả lời không chính xác như trước đây.

