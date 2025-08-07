(PLO)- Google vừa bổ sung tính năng Storybook trên Gemini, cho phép người dùng tạo sách truyện cho trẻ em chỉ với một lời nhắc hoặc một bức ảnh.

Không cần biết vẽ, không cần giỏi văn, chỉ cần ý tưởng, Google Gemini sẽ giúp bạn tạo ra những cuốn truyện tranh, truyện kể trước khi đi ngủ hoặc sách giáo dục cho trẻ em, với hình ảnh và giọng đọc tùy chọn.

Chỉ cần nhập ý tưởng, mô tả nhân vật hoặc chủ đề mong muốn vào giao diện chat của Gemini, người dùng sẽ nhận được một cuốn sách kỹ thuật số 10 trang, mỗi trang gồm một đoạn văn ngắn và hình minh họa độc đáo.

Đặc biệt, Gemini hỗ trợ hơn 45 ngôn ngữ (có tiếng Việt) và cho phép người dùng tải lên hình ảnh cá nhân, tranh vẽ, thậm chí cả file PDF để làm chất liệu sáng tác. Ngoài ra, bạn còn có thể chọn phong cách minh họa yêu thích, từ truyện tranh, móc len đến sách tô màu.

Tạo sách truyện cho trẻ em bằng AI.

Một điểm nổi bật khác là tính năng thuyết minh bằng âm thanh, giúp trẻ nhỏ hoặc người mới học đọc có thể nghe truyện mà không cần nhìn màn hình. Tất nhiên, người dùng cũng có thể tùy chỉnh giọng đọc theo sở thích.

Sau khi hoàn thành, truyện sẽ được cung cấp dưới dạng phiên bản số để đọc trên máy tính, điện thoại, kèm theo liên kết chia sẻ công khai. Ngoài ra, người dùng có thể in truyện làm kỷ niệm hoặc yêu cầu Gemini chỉnh sửa lại nội dung, thay đổi phong cách minh họa chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Cách tạo sách truyện cho trẻ em bằng AI chỉ trong 1 phút, ai cũng làm được

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Gemini trên điện thoại máy tính tại địa chỉ https://gemini.google.com , sau đó đăng nhập bằng tài khoản Google tương ứng.

Chọn tính năng Storybook trên Gemini để tạo sách truyện cho trẻ em.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm đến mục Khám phá Gem - Storybook (thử nghiệm) do Google tạo sẵn.

- Bước 3: Trong trang mới hiện ra, bạn hãy nhập ý tưởng vào khung trống hoặc sử dụng các gợi ý có sẵn của Google. Ví dụ như “Kể chuyện về chú mèo đi khám phá vũ trụ” hoặc “Giải thích hệ mặt trời cho bé 5 tuổi”.

Tạo cuốn sách tùy chỉnh cho trẻ em bằng AI.

- Bước 4: Người dùng có thể tải lên ảnh cá nhân, tranh vẽ hoặc file PDF để Gemini sử dụng làm nguồn cảm hứng cho nội dung và hình minh họa. Chọn phong cách minh họa yêu thích (truyện tranh, hoạt hình, sách tô màu…).

Kịch bản, ý tưởng tạo Storybook.

- Bước 5: Sau khi gửi yêu cầu, bạn hãy chờ một lát để xem trước truyện hoàn chỉnh gồm 10 trang minh họa. Biểu tượng cái loa ở góc phải cho phép người dùng nghe đọc truyện bằng âm thanh. Nếu hài lòng, người dùng chỉ cần xác nhận hoặc chia sẻ với bạn bè, người thân.

Tạo sách truyện sinh động cho trẻ em bằng Google Gemini Storybook.

Nhìn chung, tính năng Storybook đặc biệt hữu ích cho phụ huynh, giáo viên và bất kỳ ai muốn biến ý tưởng, kỷ niệm hoặc tranh vẽ thành những câu chuyện sống động, dễ tiếp cận.

Hiện Storybook đã có mặt trên cả phiên bản web và di động của Gemini, dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Lưu ý, để chia sẻ truyện trong môi trường giáo dục hoặc doanh nghiệp, người dùng cần tắt Chế độ Doanh nghiệp để đảm bảo tính năng chia sẻ hoạt động bình thường.

