Microsoft tiết lộ 40 công việc bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi trí tuệ nhân tạo

(PLO)- Microsoft vừa công bố danh sách 40 công việc có nguy cơ bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có cả những ngành vốn được xem là “an toàn” như nhà báo, giáo viên, nhà sử học.

Kết quả này đang tạo ra làn sóng tranh luận lớn trong giới công nghệ và thị trường lao động toàn cầu.

Theo báo cáo, những nghề nghiệp liên quan đến kiến thức, nghiên cứu, viết lách và giao tiếp như biên dịch viên, nhà văn, đại diện bán hàng, nhà khoa học dữ liệu… là nhóm mà AI có thể hỗ trợ hoặc thay thế nhiều nhiệm vụ nhất.

Đáng chú ý, các ngành nghề như nhà khoa học chính trị, nhà báo, nhà phân tích quản lý… vốn yêu cầu trình độ đại học trở lên, nay cũng không còn “an toàn” trước làn sóng AI.

Microsoft nhấn mạnh, AI có khả năng ứng dụng cao nhưng không đồng nghĩa các nghề này sẽ biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là nhóm nguy cơ cao nhất trước làn sóng tự động hóa.

Thực tế, nhiều tập đoàn lớn như Amazon, IBM đã công khai cắt giảm tuyển dụng, đóng băng hàng ngàn vị trí với kỳ vọng AI sẽ đảm nhận trong vài năm tới.

Dữ liệu từ 200.000 cuộc trò chuyện thực tế với Copilot cho thấy AI dễ ứng dụng vào các công việc đòi hỏi trình độ cử nhân trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc bằng đại học, vốn từng được xem là “tấm khiên” bảo vệ sự nghiệp, giờ đây đã không còn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kiran Tomlinson, nhà nghiên cứu cấp cao của Microsoft, nhận định: “AI có thể hỗ trợ nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là liên quan đến nghiên cứu, viết lách và giao tiếp, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn bất kỳ nghề nào. Điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục theo dõi, nghiên cứu để hiểu rõ hơn tác động của AI với xã hội và kinh tế.”

Những nghề nghiệp dễ bị AI tác động nhất

Dưới đây là danh sách 40 công việc bị AI tạo sinh tác động nhiều nhất theo nghiên cứu của Microsoft:

1. Phiên dịch viên và Biên dịch viên

2. Các nhà sử học

3. Nhân viên phục vụ hành khách

4. Đại diện bán hàng dịch vụ

5. Nhà văn và Tác giả

6. Đại diện dịch vụ khách hàng

7. Lập trình viên công cụ CNC

8. Tổng đài viên

9. Đại lý vé và nhân viên du lịch

10. Người dẫn chương trình phát thanh và DJ đài phát thanh

11. Nhân viên môi giới

12. Giáo viên quản lý trang trại và gia đình

13. Nhân viên tiếp thị qua điện thoại

14. Lễ tân sảnh hoặc nhân viên hỗ trợ tiền sảnh

15. Các nhà khoa học chính trị

16. Nhà phân tích tin tức, phóng viên, nhà báo

17. Các nhà toán học

18. Người viết tài liệu kỹ thuật

19. Người hiệu đính và người đánh dấu bản sao

20. Nhân viên đón tiếp

21. Biên tập viên

22. Giáo viên/giảng viên kinh doanh bậc sau trung học

23. Chuyên gia quan hệ công chúng

24. Người trình diễn và người quảng bá sản phẩm

25. Đại lý bán quảng cáo

26. Nhân viên mở tài khoản mới

27. Trợ lý thống kê

28. Nhân viên thu ngân và cho thuê

29. Nhà khoa học dữ liệu

30. Cố vấn tài chính cá nhân

31. Chuyên viên lưu trữ

32. Giáo viên/giảng viên kinh tế bậc sau trung học

33. Nhà phát triển web

34. Nhà phân tích quản lý

35. Các nhà địa lý

36. Người mẫu

37. Chuyên viên phân tích nghiên cứu thị trường

38. Nhân viên viễn thông an toàn công cộng

39. Nhân viên tổng đài

40. Giáo viên/giảng viên thư viện học bậc sau trung học

“Vùng an toàn” mới: Nghề vận hành máy móc và dịch vụ thực tế

Ở chiều ngược lại, các nghề ít bị AI ảnh hưởng chủ yếu là những công việc đòi hỏi thao tác thực tế, vận hành máy móc hoặc chăm sóc sức khỏe, những lĩnh vực mà AI chưa thể thay thế.

Top 10 nghề nghiệp ít bị AI tác động nhất:

1. Người vận hành máy nạo vét

2. Cầu và Tàu kéo âu tàu

3. Nhà máy xử lý nước và người vận hành hệ thống

4. Nhà sản xuất khuôn đúc và lõi

5. Người vận hành thiết bị bảo trì và lắp đặt đường ray

6. Người vận hành máy đóng cọc

7. Máy chà nhám và hoàn thiện sàn

8. Nhân viên hỗ trợ y tế, còn gọi là hộ lý

9. Người điều khiển thuyền máy

10. Người vận hành thiết bị khai thác gỗ

Các chuyên gia nhận định, AI sẽ tiếp tục thay đổi cách thức vận hành của nhiều ngành nghề, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến tri thức và giao tiếp. Tuy nhiên, công nghệ này cũng mở ra cơ hội mới cho những ai biết tận dụng để nâng cao hiệu suất công việc. Như CEO Nvidia Jensen Huang từng phát biểu: “Bạn sẽ không mất việc vào tay AI, nhưng bạn sẽ mất việc vào tay người sử dụng AI”.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, việc chủ động cập nhật kỹ năng, hiểu rõ công nghệ và linh hoạt thích nghi sẽ là yếu tố then chốt giúp người lao động giữ vững vị trí trong thị trường mới.

