Tin công nghệ 8-8: Cách phát hiện các cuộc gọi lừa đảo bằng giọng nói.

(PLO)- Tin công nghệ 8-8 sẽ có các nội dung như cách phát hiện các cuộc gọi lừa đảo bằng giọng nói, OPPO Reno14 Series đạt 65.000 máy bán ra sau một tháng ra mắt, Instagram Map ra mắt, dấy lên lo ngại quyền riêng tư người dùng, Apple đối mặt tối hậu thư tháng 12.

1. Cách phát hiện các cuộc gọi lừa đảo bằng giọng nói

Samsung vừa công bố tính năng “Voice Phishing Suspected Call Alert”, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cảnh báo lừa đảo thông qua cuộc gọi theo thời gian thực trên One UI 8.

Hiện tại, tính năng này mới được triển khai thử nghiệm tại Hàn Quốc, tập trung vào các thiết bị Galaxy chạy Android 16, với mục tiêu bảo vệ người dùng trước các cuộc gọi giả mạo ngày càng tinh vi.

Khi người dùng gọi đến số lạ chưa lưu trong danh bạ, hệ thống AI sẽ phân tích dữ liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và Viện Điều tra Khoa học để phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Nếu phát hiện nghi vấn, điện thoại sẽ hiển thị cảnh báo ngay lập tức, giúp người dùng chủ động phòng tránh rủi ro mất tiền hoặc bị khai thác thông tin cá nhân.

Voice phishing, lừa đảo qua cuộc gọi giả danh người thân, ngân hàng, cơ quan chức năng… đang bùng phát mạnh với sự trợ giúp của công nghệ deepfake, giả giọng nói bằng AI. Samsung kỳ vọng việc tích hợp AI vào bảo mật thoại sẽ nâng cao trải nghiệm an toàn cho người dùng, đồng thời mở ra hướng phát triển các giải pháp chống lừa đảo thông minh cho thị trường toàn cầu.

Hiện chưa rõ khi nào tính năng này sẽ xuất hiện trên các thiết bị Galaxy tại những quốc gia khác, nhưng động thái của Samsung được xem là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ người dùng trước các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.

2. OPPO Reno14 Series đạt 65.000 máy bán ra sau một tháng ra mắt

Chỉ một tháng sau khi mở bán tại Việt Nam, OPPO Reno14 Series đã đạt 65.000 máy bán ra, tăng hơn 10% doanh số và 49% doanh thu so với Reno13 Series. Đây là kết quả đáng chú ý ở phân khúc 10-20 triệu đồng, cho thấy xu hướng người dùng sẵn sàng chi nhiều hơn cho smartphone với tính năng cao cấp.

Reno14 F 5G chiếm tỉ trọng lớn nhất với 54.000 máy (83% tổng doanh số), nhờ 3 tùy chọn RAM/ROM linh hoạt. Reno14 5G đạt 7.500 máy, tăng 68% so với thế hệ trước, trong khi Reno14 Pro 5G ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, doanh số tăng 160% và doanh thu tăng 190% so với Reno13 Pro 5G.

Khác với Reno13 Series vốn có hai phiên bản giá dưới 10 triệu đồng, Reno14 Series khởi điểm từ 10 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ cao hơn. Máy được trang bị hệ thống camera AI đa tiêu cự (1-7x), chế độ chụp chân dung nâng cấp và đèn Flash AI, phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung và nhiếp ảnh chuyên sâu.

Thiết kế đa sắc và tùy chọn màu trẻ trung giúp sản phẩm dễ nhận diện. Bên cạnh đó, việc tập trung vào AI, từ xử lý hình ảnh đến hỗ trợ hiệu suất cho thấy OPPO đang mở rộng công nghệ ở phân khúc tầm trung và cận cao cấp.

3. Instagram Map ra mắt, dấy lên lo ngại quyền riêng tư người dùng

Tuần này, Instagram chính thức triển khai tính năng bản đồ Instagram Map tại Mỹ, cho phép người dùng chia sẻ vị trí gần đây và khám phá nội dung xung quanh.

Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ ra mắt, cộng đồng mạng đã bùng nổ tranh cãi về nguy cơ lộ lọt dữ liệu vị trí cá nhân, nhất là khi nhiều người cho rằng tính năng này mặc định bật sẵn mà không có cảnh báo rõ ràng.

Meta, công ty mẹ của Instagram khẳng định người dùng phải chủ động bật chia sẻ vị trí và kiểm soát hoàn toàn đối tượng xem được thông tin này. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận nhiều trường hợp vị trí vẫn hiển thị dù chưa cấp phép, khiến người dùng lo ngại bị theo dõi, xâm phạm đời tư hoặc gặp rủi ro an ninh, đặc biệt với nhóm trẻ em, phụ nữ và nạn nhân từng bị bạo hành.

Chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng nên kiểm tra lại cài đặt quyền riêng tư, tắt chia sẻ vị trí nếu không thực sự cần thiết và cân nhắc kỹ trước khi công khai di chuyển cá nhân lên mạng xã hội.

4. Apple đối mặt tối hậu thư tháng 12

Sau nhiều năm độc quyền engine trình duyệt WebKit trên iOS, Apple đang đứng trước sức ép phải thay đổi khi Nhật Bản chính thức đặt ra hạn chót tháng 12-2025 để hãng này gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật đối với trình duyệt bên thứ ba trên iPhone.

Theo các quy định mới thuộc Đạo luật Điện thoại thông minh, Apple không chỉ bị cấm ngăn chặn trình duyệt sử dụng engine khác (như Blink của Chrome hay Gecko của Firefox), mà còn không được áp đặt các điều kiện kỹ thuật hoặc tài chính làm khó nhà phát triển.

Động thái này nối tiếp những quy định tương tự tại EU nhưng được đánh giá là quyết liệt hơn, khi yêu cầu Apple phải đảm bảo các trình duyệt thay thế có quyền truy cập API hệ điều hành tương đương Safari, và không bị hạn chế hiệu năng. Đồng thời, Apple cũng phải cung cấp màn hình lựa chọn trình duyệt mặc định cho người dùng iPhone tại Nhật.

Quyết định này cũng có thể tạo tiền lệ cho các quốc gia khác trong việc thúc đẩy tự do lựa chọn trình duyệt, thay đổi sâu rộng hệ sinh thái iOS vốn bị kiểm soát chặt chẽ suốt hơn một thập kỷ qua.

