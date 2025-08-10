Cảnh báo dành cho người dùng iPhone và Android, không nên lưu những ứng dụng này trên điện thoại

(PLO)- Theo báo cáo của Dự án Minh bạch Công nghệ (TTP), hàng triệu người dùng iPhone và Android đã vô tình tải về các ứng dụng VPN do các công ty Trung Quốc sở hữu, khiến dữ liệu cá nhân có thể bị chuyển ra nước ngoài mà không hề hay biết.

TikTok thường bị “gọi tên” khi nhắc đến nguy cơ dữ liệu cá nhân bị chuyển về Trung Quốc, nhưng thực tế, có một mối đe dọa còn lớn hơn đang âm thầm tồn tại trong điện thoại của nhiều người dùng, đó chính là các ứng dụng VPN miễn phí.

VPN miễn phí là gì? VPN (hay còn được gọi là mạng riêng ảo) là một loại dịch vụ giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân và truy cập Internet một cách an toàn mà không cần trả tiền. Khi sử dụng VPN, dữ liệu của bạn được mã hóa và chuyển qua một máy chủ trung gian, giúp che giấu địa chỉ IP thật và bảo vệ thông tin khỏi các mối nguy như hacker hoặc theo dõi trực tuyến. Hầu hết các VPN đều tính phí sử dụng hàng tháng, nhưng cũng có những phiên bản miễn phí, từ phiên bản dùng thử của phần mềm trả phí đến các dịch vụ luôn miễn phí.

Nhu cầu sử dụng VPN đã tăng vọt sau các lệnh cấm nội dung không phù hợp tại Mỹ và châu Âu, khiến nhiều người tìm cách vượt qua hạn chế bằng cách ẩn lưu lượng truy cập Internet. Số lượng người dùng VPN tại Anh tăng tới 6.000% sau các lệnh cấm, và xu hướng này cũng ghi nhận tại Mỹ và Pháp.

Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng nên tránh xa các VPN miễn phí không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những ứng dụng do các công ty Trung Quốc kiểm soát.

James Maude, chuyên gia của BeyondTrust, nhận định: “Nếu bạn không trả tiền cho một sản phẩm, thì bạn chính là sản phẩm đó.” Các ứng dụng miễn phí tiềm ẩn nguy cơ thu thập dữ liệu cá nhân và chuyển cho bên thứ ba ở nước ngoài. Đáng chú ý, các ứng dụng này vẫn xuất hiện trên App Store và Google Play, ngay cả sau khi bị phát hiện và cảnh báo.

Ông Migliano, chuyên gia bảo mật tại Top10VPN, nhấn mạnh: “Tôi thực sự khuyến cáo người dùng tránh xa hoàn toàn các VPN do Trung Quốc sở hữu. Rủi ro quá lớn nếu giữ chúng trên điện thoại.”

Những cảnh báo về VPN miễn phí đang gia tăng nhanh chóng, gần như song hành với tốc độ phổ biến của chính các ứng dụng này.

Để đảm bảo an toàn, người dùng iPhone và Android hãy kiểm tra lại toàn bộ điện thoại, xóa ngay các ứng dụng VPN không rõ nguồn gốc, chỉ sử dụng các phần mềm mạng riêng ảo đáng tin cậy, uy tín về bảo mật như NordVPN, PrivadoVPN, Surfshark, Proton, Norton…

