Đừng cài đặt ứng dụng nếu gặp dấu hiệu này

(PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Cleafy vừa phát hiện ra một loại mã độc Android mới, có khả năng kiểm soát thiết bị từ xa (RAT), lừa người dùng cài đặt ứng dụng để đánh cắp tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Theo đó, chiến dịch tấn công phát tán phần mềm độc hại quy mô lớn này được gọi là PlayPraetor, do các nhóm tin tặc nói tiếng Trung Quốc điều hành, đã lây nhiễm hơn 11.000 thiết bị Android trên toàn cầu chỉ trong 3 tháng.

PlayPraetor hoạt động dưới mô hình Malware-as-a-Service (MaaS), cho phép nhiều nhóm nhỏ tham gia và mở rộng phạm vi tấn công. Phần mềm độc hại này lợi dụng dịch vụ Accessibility (trợ năng) của Android để kiểm soát thiết bị theo thời gian thực, giả mạo lớp phủ màn hình đăng nhập để đánh cắp tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Các nhà nghiên cứu cho biết, botnet này hiện ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm mới mỗi tuần, với hệ thống điều khiển trung tâm (C2) bằng tiếng Trung, hỗ trợ mô hình phân phối mã độc quy mô lớn.

Trang web giả mạo Google Play để lừa người dùng cài đặt ứng dụng độc hại. Ảnh: Cleafy

Làm thế nào để phòng tránh?

Để hạn chế trở thành nạn nhân, bạn chỉ nên cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng từ Google Play. Nếu URL không phải là play.google.com, thì bạn sắp trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công.

Ngoài ra, người dùng cũng nên bật tính năng Play Protect trên điện thoại để thiết bị tự động phát hiện phần mềm độc hại.

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự kết hợp giữa kỹ thuật tấn công tinh vi và mô hình vận hành chuyên nghiệp sẽ khiến việc phòng chống ngày càng khó khăn. Người dùng cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi tải ứng dụng từ các nguồn không chính thống, để bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân trước nguy cơ lừa đảo ngày càng gia tăng.

