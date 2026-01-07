Microsoft cập nhật Windows khiến bạn khó sử dụng Google Chrome

(PLO)- Trong những ngày đầu năm 2026, Microsoft gây chú ý với một bản cập nhật Windows mới khiến quá trình tải trình duyệt Google Chrome trở nên khó khăn hơn.

Bản cập nhật được tung ra trong bối cảnh Microsoft đang đẩy mạnh chiến lược quảng bá cho trình duyệt Edge, vốn được tích hợp sẵn trên Windows.

Theo báo cáo, hệ thống cập nhật này không chặn hoàn toàn quá trình tải Google Chrome. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều người dùng nhận thấy trình duyệt của Google không còn tải về hoặc quá trình tải bị gián đoạn, kèm theo cảnh báo bảo mật khó hiểu.

Chiến lược cạnh tranh hay lỗi cập nhật?

Microsoft lâu nay từng nhiều lần “gợi ý” người dùng nên lựa chọn Edge khi họ tìm các trình duyệt khác. Gần đây nhất, hãng giới thiệu Edge như giải pháp duyệt web toàn diện với các tính năng như duyệt riêng tư, giám sát mật khẩu và bảo vệ trước các mối đe dọa trực tuyến, một chiến dịch nhằm thu hẹp khoảng cách thị phần với Chrome, vốn chiếm tới khoảng 3/4 thị trường trình duyệt web toàn cầu.

Tuy nhiên, trong một số quảng cáo mới, hình ảnh trình duyệt Google Chrome lại xuất hiện trên thanh tác vụ Windows, điều trước đây chưa từng thấy trong các ấn phẩm quảng bá chính thức của Microsoft. Đây được xem là một “sai sót” kỳ lạ, bởi Google Chrome vốn là đối thủ chính của Edge trên hệ điều hành này.

Microsoft quảng cáo Google Chrome trên Windows. Ảnh: UKZak

Bên cạnh đó, khi người dùng Windows tìm cách tải Chrome từ trang chủ thường sẽ gặp các bước trung gian yêu cầu xác nhận, kèm cảnh báo rằng trình duyệt này “không cần thiết” hoặc “không an toàn”.

Gần như tất cả các thao tác tải Chrome sẽ hiển thị cảnh báo bảo mật cùng lời khuyên sử dụng Edge, thậm chí hệ thống cập nhật của Windows còn nhắc nhở người dùng rằng Edge là trình duyệt được tối ưu nhất cho Windows. Điều này khiến không ít người dùng cảm thấy Microsoft đang áp đặt lựa chọn, thay vì tôn trọng quyền lựa chọn phần mềm theo nhu cầu.

Microsoft hiện cảnh báo khi người dùng cố gắng tải Google Chrome: Ảnh: WindowsReport

Phản hồi từ Microsoft và Google

Hiện tại cả Microsoft lẫn Google đều chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Nhiều chuyên gia nhận định các bản cập nhật Windows gần đây đôi khi gây ra những hiệu ứng phụ không mong muốn, trong đó việc cản trở tải Chrome có thể chỉ là một trong số những trục trặc lớn hơn liên quan đến cách Microsoft kiểm soát môi trường cập nhật phần mềm trên hệ điều hành của mình.

Đối với người dùng không muốn bị giới hạn bởi các tùy chọn mặc định, giải pháp tạm thời:

Truy cập trực tiếp trang tải Chrome bằng trình duyệt đã cài sẵn thay vì qua các liên kết trung gian

Kiểm tra các tùy chọn bảo mật trong Windows Defender hoặc trình duyệt để đảm bảo không có cấu hình chặn tải file .exe

Cân nhắc sử dụng công cụ quản lý tải (download manager) hoặc trình duyệt thay thế nếu cần thiết.

