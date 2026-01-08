Lỗ hổng trên Google Chrome 143 có thể khiến 3 tỉ người gặp rủi ro

(PLO)- Vừa qua, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng trên Google Chrome 143, trong bối cảnh trình duyệt này đang được sử dụng bởi hơn 3 tỉ người trên toàn cầu.

Nguy cơ không nằm ở việc người dùng vô tình tải về mã độc như các hình thức tấn công quen thuộc trước đây. Thay vào đó, chỉ cần truy cập vào một trang web được thiết kế để khai thác lỗ hổng, trình duyệt có thể bị xâm nhập mà người dùng không hề hay biết. Đây là kiểu tấn công thường nhắm vào các nền tảng phổ biến, nơi số lượng người dùng lớn trở thành lợi thế cho tin tặc.

Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Chrome hiện là trình duyệt được sử dụng phổ biến nhất thế giới với hơn 3 tỉ người dùng. Khi một lỗi bảo mật ảnh hưởng tới thành phần lõi như cơ chế xử lý nội dung web, quy mô tác động có thể lan rộng nếu kẻ tấn công lợi dụng thành công điểm yếu này.

Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hơn 3 tỉ người dùng. Ảnh minh họa: AI

Google hiện đã ghi nhận và xử lý vấn đề thông qua các bản cập nhật mới. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người vẫn đang sử dụng phiên bản Chrome cũ do ít khởi động lại trình duyệt, hoặc trì hoãn cập nhật vì thói quen.

Để cập nhật Google Chrome, đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt, gõ vào thanh địa chỉ dòng lệnh chrome://settings/help , chờ một lát để quá trình tải về hoàn tất, sau đó nhấn Relaunch để khởi động lại trình duyệt.

Cập nhật trình duyệt Google Chrome lên phiên bản mới nhất. Ảnh: TIỂU MINH

