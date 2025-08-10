Tính năng mới trên điện thoại Samsung khiến nhiều người ao ước

(PLO)- Samsung vừa giới thiệu Voice Phishing Suspected Call Alert, một tính năng mới giúp phát hiện và cảnh báo các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Đây được xem là giải pháp đáng chú ý trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói và lừa đảo người dùng.

Khác với giải pháp Call Screening của Google hay Silence Unknown Callers của Apple, tính năng mới của Samsung tập trung trực tiếp vào việc ngăn chặn thủ đoạn giả mạo giọng nói.

Cuộc gọi giả mạo bằng AI ngày càng tinh vi, khiến không ít người sập bẫy. Ảnh minh họa: AI

2 cách chặn cuộc gọi rác mới nhất bằng ứng dụng của nhà mạng (PLO)- Cuộc gọi rác, tin nhắn lừa đảo ngày càng trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người dùng di động tại Việt Nam. Làm thế nào để chặn cuộc gọi rác trên điện thoại?

Theo gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, hệ thống này được huấn luyện dựa trên dữ liệu do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và Viện Điều tra Khoa học Quốc gia cung cấp. Toàn bộ quá trình phân tích và phát hiện đều được xử lý ngay trên thiết bị, nhằm bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người dùng.

Cơ chế hoạt động khá đơn giản, khi người dùng gọi đi tới một số điện thoại không có trong danh bạ, giao diện cuộc gọi sẽ hiển thị thông báo “Đang phát hiện” để cho biết hệ thống đang phân tích giọng nói. Nếu phát hiện dấu hiệu giả mạo, thiết bị sẽ lập tức gửi cảnh báo kèm âm thanh và rung, giúp người dùng chủ động dừng cuộc trò chuyện trước khi bị dẫn dụ.

Tính năng này hiện chỉ áp dụng cho cuộc gọi đi, không hoạt động với cuộc gọi đến từ số lạ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu kẻ gian chủ động gọi đến, hệ thống sẽ không cảnh báo. Tuy nhiên, nhiều khả năng Samsung sẽ cải thiện vấn đề này trong các bản cập nhật sắp tới.

Tính năng mới của Samsung sẽ tự động phát hiện và cảnh báo các cuộc gọi lừa đảo. Ảnh: Samsung

Hiện tại, tính năng Voice Phishing Suspected Call Alert chỉ có sẵn tại Hàn Quốc và giới hạn cho các thiết bị Galaxy chạy One UI 8 ổn định. Dự kiến trong thời gian tới hãng sẽ mở rộng tính năng này sang các khu vực khác và hỗ trợ nhiều dòng máy hơn.

Trong bối cảnh tội phạm mạng liên tục thay đổi thủ đoạn, việc tích hợp công cụ phát hiện lừa đảo ngay trên điện thoại là một hướng đi cần thiết. Không chỉ giúp người dùng tránh bị mất tiền hoặc lộ thông tin cá nhân, giải pháp này còn cho thấy các hãng smartphone đang ngày càng chú trọng vào bảo mật chủ động, thay vì dựa vào phần mềm bên thứ ba.

Đừng cài đặt ứng dụng nếu gặp dấu hiệu này (PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Cleafy vừa phát hiện ra một loại mã độc Android mới, có khả năng kiểm soát thiết bị từ xa (RAT), lừa người dùng cài đặt ứng dụng để đánh cắp tài khoản ngân hàng và ví điện tử.