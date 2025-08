Google và Bộ Công an tiết lộ các kiểu lừa đảo trực tuyến mới nhất hiện nay

(PLO)- Chiến dịch tuyên truyền Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google đã thu hút gần 200 video, với hơn 13 triệu lượt xem.

Cẩm nang phòng chống lừa đảo trực tuyến của Google và Bộ Công an. Video: MINH HOÀNG

Nhân Ngày An ninh mạng Việt Nam 6-8, Google và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã công bố kết quả bước đầu của chiến dịch tuyên truyền Phòng chống lừa đảo trực tuyến sau hơn một tháng triển khai.

Chiến dịch ghi nhận sự tham gia sôi nổi của hàng loạt nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, TikTok và các nền tảng mạng xã hội, với gần 200 video được đăng tải, thu hút hơn 13 triệu lượt xem và gần nửa triệu lượt tương tác.

Các video cảnh báo những chiêu trò lừa đảo trực tuyến và cách phòng tránh. Ảnh chụp màn hình

Các video chia sẻ câu chuyện thật, góc nhìn cá nhân cùng những lời cảnh báo thiết thực từ những người nổi tiếng như Color Man, Khương Dừa… đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ nhận thức về các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên Internet.

Song song với đó, Google và Bộ Công an cũng phát hành Cẩm nang chung tay phòng chống lừa đảo online, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về các hình thức lừa đảo phổ biến như giả mạo nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, hay các app tín dụng giả mạo.

Cẩm nang cũng hướng dẫn người dùng sử dụng công cụ bảo vệ từ Google để tăng cường an toàn cá nhân khi tham gia môi trường số.

Tính đến tháng 8-2025, Google Play đã chặn gần 7 triệu lượt cài đặt ứng dụng nghi ngờ có chứa mã độc trên 1,6 triệu thiết bị Android tại Việt Nam. Đồng thời, sáng kiến Huy hiệu Ứng dụng Chính phủ giúp hơn 110 ứng dụng chính thức được xác minh, hạn chế nguy cơ người dùng bị đánh lừa bởi phần mềm mạo danh.

Theo ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, đây là minh chứng rõ ràng cho việc “khi công nghệ được kết hợp với tuyên truyền và giáo dục, nó không chỉ bảo vệ người dùng mà còn xây dựng được niềm tin, tạo tiền đề cho một xã hội số an toàn và bền vững”.

Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến đang gia tăng nhanh tại Việt Nam, với hàng ngàn vụ việc bị phát hiện và xử lý mỗi năm, chiến dịch này được xem là bước khởi đầu hiệu quả, đặt nền móng cho nỗ lực dài hạn mang tên An toàn hơn cùng Google, hướng đến bảo vệ mọi nhóm người dùng từ học sinh, sinh viên, người cao tuổi cho đến doanh nghiệp nhỏ, khỏi các mối nguy trên không gian mạng.

Link tải Cẩm nang trực tuyến: Cẩm nang Chung tay phòng, chống lừa đảo Online.pdf

