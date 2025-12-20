FBI cảnh báo người dùng smartphone đừng nghe cuộc gọi này

(PLO)- Theo FBI, các hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi và lan rộng, đặc biệt là vào dịp cuối năm.

Lừa đảo qua điện thoại tăng mạnh dịp cuối năm

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng công nghệ giả mạo số điện thoại để khiến cuộc gọi hiển thị giống như đến từ FBI, hoặc các cơ quan thực thi pháp luật. Khi nạn nhân bắt mắt, kẻ gian sẽ bắt đầu hăm dọa liên quan đến điều tra hình sự, vi phạm pháp luật hoặc tài khoản bị xâm nhập, từ đó tạo áp lực tâm lý buộc người nghe phải làm theo hướng dẫn.

Theo FBI, mục tiêu chính của các cuộc gọi này là chiếm đoạt thông tin cá nhân nhạy cảm như tài khoản ngân hàng hoặc thông tin đăng nhập các dịch vụ trực tuyến.

Trong một số trường hợp, nạn nhân còn bị yêu cầu chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng từ xa để “phối hợp điều tra”, qua đó đưa toàn quyền kiểm soát thiết bị cho kẻ gian.

Trước đó, các cơ quan chức năng và ngân hàng đã cảnh báo rằng họ không bao giờ chủ động gọi điện cho người dân, để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hay cài đặt phần mềm. Nếu bạn nhận được những cuộc gọi với nội dung tương tự, đó chắc chắn là lừa đảo.

FBI cảnh báo người dùng nên cảnh giác với các cuộc gọi giả mạo cơ quan chức năng dịp cuối năm. Ảnh minh họa: AI

Theo số liệu của Bộ Công an năm 2025, hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến với tổng thiệt hại vượt 1.600 tỉ đồng đã được ghi nhận. Năm ngoái, có 9.700 hồ sơ lừa đảo trực tuyến được ghi nhận chỉ trong hai tuần cuối mùa mua sắm, phần lớn liên quan tới giả mạo đầu số hoặc cuộc gọi chứa đường link độc hại.

Một khảo sát khác chỉ ra rằng người Việt bị mất trung bình 17,7 triệu đồng (khoảng 737 USD) cho mỗi vụ lừa đảo thành công trong năm 2023.

Người dùng cần làm gì để đảm bảo an toàn dịp cuối năm?

Cúp máy ngay lập tức

Không nhấn phím theo hướng dẫn tự động

Không gọi lại theo số vừa hiển thị bởi việc này có thể khiến bạn bị trừ tiền điện thoại, hoặc tiếp tục bị dẫn dắt vào các kịch bản khác.

Người dân chỉ nên liên hệ với cơ quan chức năng thông qua các kênh chính thức được công bố công khai.

Người dùng smartphone cần nâng cao cảnh giác, chia sẻ cảnh báo này với người thân, đặc biệt là những người lớn tuổi, nhóm đối tượng thường xuyên bị nhắm tới trong các vụ lừa đảo qua điện thoại.

