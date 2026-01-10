Lộ diện mẫu smartphone giá rẻ, pin 7.200 mAh

(PLO)- Trong phân khúc smartphone phổ thông, thời lượng pin đang trở thành yếu tố được người dùng quan tâm nhiều hơn cấu hình và camera.

Việc vivo giới thiệu mẫu Y31d cho thấy hãng tiếp tục chọn hướng tiếp cận quen thuộc với dòng Y series, tập trung vào pin lớn, độ bền và trải nghiệm ổn định, phù hợp với người dùng phổ thông.

Điểm nổi bật nhất trên Y31d là viên pin BlueVolt dung lượng 7.200 mAh, cao hơn đáng kể so với các mẫu smartphone giá rẻ trong cùng phân khúc. Với mức dung lượng này, bạn có thể thoải mái sử dụng điện thoại cả ngày dài mà không cần lo lắng về vấn đề hết pin.

Vivo Y31d dù là smartphone giá rẻ nhưng có mức dung lượng pin tương đối cao.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, trong những tình huống dung lượng gần cạn, thiết bị vẫn có thể duy trì các tác vụ thiết yếu như gọi điện, sử dụng bản đồ hay đặt xe, thay vì tuột pin nhanh và tắt nguồn đột ngột. Máy cũng hỗ trợ sạc ngược, cho phép bạn chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác khi cần thiết.

Mặc dù có mức giá rẻ nhưng Y31d vẫn được trang bị công nghệ kháng bụi và kháng nước đạt chuẩn IP69/IP69+, cho phép người dùng sử dụng điện thoại trong môi trường mưa lớn, ẩm ướt hoặc khi tiếp xúc với tia nước áp lực mạnh.

Về phần mềm, vivo Y31d chạy OriginOS 6, được tối ưu theo hướng ổn định và dễ tiếp cận. Hệ điều hành này tập trung vào các thao tác quen thuộc, giảm bớt sự phức tạp trong giao diện, phù hợp với người dùng phổ thông.

Hãng cho biết, thiết bị được tinh chỉnh để duy trì độ mượt trong nhiều năm sử dụng, hạn chế tình trạng chậm dần theo thời gian, vốn là nỗi lo thường gặp ở phân khúc giá rẻ. Máy cũng được tích hợp các tính năng AI cơ bản, chủ yếu phục vụ việc quản lý ứng dụng, tối ưu hiệu suất và hỗ trợ các tác vụ hằng ngày.

Y31d sở hữu thiết kế mặt lưng với hiệu ứng cánh bướm chuyển sắc, tạo nên sự thay đổi theo ánh sáng và góc nhìn. Máy hiện đang được bán với giá 7,28 triệu đồng (6 + 128 GB) và 8,14 triệu đồng (8 + 128 GB) với hai màu trắng và xám, đi kèm theo đó là nhiều quà tặng hấp dẫn.

