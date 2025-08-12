7 lý do khiến iPhone không còn hấp dẫn

(PLO)- iPhone từng là niềm mơ ước của nhiều người nhờ thiết kế sang trọng và trải nghiệm mượt mà. Tuy nhiên, vị thế của sản phẩm ngày càng phai nhạt khi Apple liên tục lặp lại công thức cũ, thiếu đột phá trong thiết kế lẫn tính năng.

Thiết kế lặp lại, khó phân biệt giữa các đời máy

Nếu như trước đây, mỗi lần ra mắt iPhone mới đều khiến người dùng háo hức xếp hàng từ đêm để sở hữu, thì giờ đây sự khác biệt giữa các mẫu iPhone gần như rất ít. Thay vào đó, Apple chỉ thay đổi màu sắc, di chuyển vài nút bấm và vị trí camera.

Trong khi các hãng Android như Samsung, Google hay OPPO liên tục tung ra điện thoại gập, màn hình phụ, bút cảm ứng hay các ý tưởng táo bạo, Apple lại chọn lối đi an toàn.

iPhone vẫn chưa có màn hình gập, không hỗ trợ bút stylus, và những tính năng mới chủ yếu là nâng cấp camera hoặc chip xử lý. Sự bảo thủ này khiến nhiều người dùng iPhone bắt đầu cân nhắc chuyển sang Android để trải nghiệm công nghệ mới.

Thiết kế giữa các đời iPhone không có quá nhiều sự khác biệt. Ảnh: TIỂU MINH

Hệ điều hành ít cải tiến

Các bản cập nhật iOS từng mang lại cảm giác như được dùng điện thoại mới, nhưng giờ đây chỉ còn là những thay đổi nhỏ về giao diện và tính năng.

iOS 26 sắp ra mắt với thiết kế “Liquid Glass” cũng chỉ như thay một lớp sơn mới, trong khi trải nghiệm cốt lõi không có gì khác biệt. Nhiều tính năng mới của iOS thực chất chỉ là “bắt chước” Android, hoặc cộng đồng jailbreak.

AI và Siri: Kỳ vọng lớn, thất vọng nhiều

Apple Intelligence từng được kỳ vọng là bước tiến lớn về AI, nhưng thực tế chỉ là loạt emoji hoạt hình và ứng dụng vẽ hình vui nhộn. Trong khi các nền tảng AI khác có thể tạo ảnh thật, video, thì Genmoji và Image Playground của Apple lại bị đánh giá là “trẻ con”.

Siri, trợ lý ảo từng là niềm tự hào của Apple nay trở thành trò cười khi liên tục trả lời sai hoặc chỉ tìm kiếm trên web. Những nâng cấp hứa hẹn cho Siri vẫn tiếp tục bị trì hoãn đến năm 2026.

Màn hình và camera

Ngay cả những chiếc điện thoại Android giá rẻ cũng đã có màn hình 120 Hz, trong khi iPhone bản thường vẫn dùng màn hình 60 Hz lỗi thời. Camera Dynamic Island trên iPhone bị đánh giá là chiếm diện tích và gây khó chịu khi xem video, chơi game. Nếu muốn màn hình mượt mà, người dùng buộc phải bỏ ra số tiền lớn cho iPhone Pro.

Nhiều lý do khiến iPhone không còn hấp dẫn. Ảnh: TIỂU MINH

Nhìn chung, iPhone từng là biểu tượng của sự đổi mới, nhưng hiện tại đang dần trở thành “người đi sau” trong ngành công nghiệp smartphone. Nếu Apple không sớm thay đổi, người dùng sẽ không còn lý do để trung thành với iPhone mà chuyển sang những lựa chọn mới mẻ, sáng tạo hơn từ Android.

