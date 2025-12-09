3 mẫu smartphone ‘siêu bền’, giá dưới 10 triệu đồng

(PLO)- Với ngân sách dưới 10 triệu đồng, người dùng smartphone tầm trung hiện nay đã không cần phải đánh đổi giữa hiệu năng và độ bền.

1. Honor X9d

Đây là mẫu smartphone tầm trung mới nhất vừa được Honor giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Máy nổi bật với viên pin ‘khủng’ có dung lượng lên đến 8.300 mAh (sạc nhanh 66 W), sử dụng công nghệ silicon-carbon và thuật toán chống lão hóa, giúp máy vẫn hoạt động ổn định lên tới 6 năm.

Ngoài ra, X9d còn đạt chuẩn chống nước và bụi IP69K, cùng khả năng chống va đập từ độ cao 2,5 m.

Về thiết kế và phần cứng, máy có màn hình AMOLED 6,79 inch, độ phân giải 1,5K, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa lên đến 6.000 nits giúp hiển thị nội dung rõ ràng ngay cả khi sử dụng dưới trời nắng gắt.

X9d nổi bật với khả năng chống chịu tốt, chống bụi, kháng nước cùng mức giá phù hợp.

Honor X9d được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4, RAM lên đến 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Mặt sau của máy là cụm camera AI 108 MP với cảm biến lớn 1/1.67”, hỗ trợ OIS + EIS giúp giảm rung, tăng độ sắc nét và cải thiện chất lượng hình ảnh ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Đi kèm theo đó là các tính năng AI thông minh, đơn cử như Chỉnh sửa ảnh AI toàn diện, Xóa vật thể AI, Sửa mắt nhắm AI, Xóa phản chiếu AI, Tách nền AI và Nâng cấp ảnh AI, mang đến khả năng chỉnh sửa nhanh chóng, linh hoạt và sáng tạo ngay trên điện thoại.

Hiện tại, Honor X9d đang được bán với giá chỉ 9,9 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Theo thông tin từ nhà sản xuất, chỉ sau 48 giờ mở bán, X9d đã tăng trưởng 400% so với thế hệ tiền nhiệm X9c.

Honor X9d tăng trưởng mạnh chỉ sau 2 ngày mở bán.

2. Samsung Galaxy A56 5G

Máy có khung kim loại, mặt kính cường lực, màn hình Super AMOLED 120 Hz, pin 5.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45 W.

Về hiệu năng, máy sử dụng chip Exynos 1580 tiến trình 4 nm, kết hợp RAM 12 GB, giúp xử lý đa nhiệm tốt. Giá tham khảo khoảng 10 triệu đồng tại các hệ thống bán lẻ, đây là lựa chọn hợp lý nếu bạn ưu tiên các thiết bị đến từ gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.

3. Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G được trang bị chip MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm), đi kèm theo đó là RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Máy có màn hình AMOLED 6,67 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120 Hz.

Hiện tại, model này đang được bán với giá khoảng 9 triệu đồng, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68.

