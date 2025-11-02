5 sai lầm mọi người đều mắc phải khi mua điện thoại Android

(PLO)- Không ít người vừa sắm điện thoại Android mới đã vội rao bán chỉ sau vài tháng, nguyên nhân không nằm ở máy, mà ở cách họ chọn mua.

Thị trường điện thoại Android khá sôi động với hàng trăm mẫu điện thoại mới ra mắt mỗi năm, trải dài từ phân khúc giá rẻ đến cao cấp. Tuy nhiên, giữa vô số lựa chọn, không ít người tiêu dùng vẫn mắc những sai lầm cơ bản khiến họ phải sớm hối hận sau khi mua. Dưới đây là 5 sai lầm mọi người nên tránh khi mua điện thoại Android.

1. Không cân nhắc nhu cầu lưu trữ

Một trong những sai lầm dễ mắc phải là không quan tâm đến mức dung lượng lưu trữ trên điện thoại. Khi các ứng dụng, trò chơi, và hình ảnh ngày càng chiếm nhiều gigabyte, chiếc điện thoại 64 GB vốn đủ xài nay có thể nhanh chóng bị đầy bộ nhớ.

Điều này càng trở nên nghiêm trọng khi nhiều dòng máy hiện nay đã loại bỏ khe cắm thẻ nhớ microSD. Do đó, nếu bạn thường xuyên chụp ảnh, quay video hay cài đặt nhiều ứng dụng, hãy chọn phiên bản có dung lượng cao hơn, ít nhất từ 128 GB trở lên. Ngược lại, nếu bạn lưu trữ chủ yếu trên đám mây và chỉ dùng các ứng dụng cơ bản, phiên bản tiêu chuẩn vẫn có thể đáp ứng tốt.

Dung lượng lưu trữ là một trong những vấn đề bạn cần quan tâm khi mua điện thoại Android mới. Ảnh: TIỂU MINH

2. Mua ngay khi vừa ra mắt

Nhiều người có thói quen mua điện thoại ngay khi vừa ra mắt, nhưng thực tế, đây lại là thời điểm giá sản phẩm cao nhất. Theo ghi nhận, phần lớn điện thoại Android sẽ được giảm giá chỉ sau vài tháng ra mắt, đặc biệt là trong các dịp khuyến mãi lớn như ngày đôi, cuối tháng…

Việc chờ đợi thêm một thời gian ngắn không chỉ giúp bạn tiết kiệm đáng kể, mà còn có cơ hội nhận thêm ưu đãi hấp dẫn như quà tặng kèm hoặc chương trình thu cũ đổi mới.

3. Bỏ qua chính sách cập nhật phần mềm

Một chiếc điện thoại dù mạnh đến đâu cũng sẽ trở nên lỗi thời nếu không được cập nhật phần mềm thường xuyên. Bên cạnh việc bổ sung tính năng mới, các bản cập nhật còn giúp vá lỗi bảo mật, tối ưu hiệu năng và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Một số hãng lớn như Samsung, Google hay OnePlus hiện cam kết cập nhật Android trong 4 đến 7 năm, nhưng nhiều thương hiệu khác chỉ duy trì 1 đến 2 năm, thậm chí ít hơn. Do đó, khi chọn mua điện thoại, đừng chỉ nhìn vào cấu hình, thay vào đó, bạn hãy xem kỹ chính sách hỗ trợ phần mềm.

Điện thoại hỗ trợ cập nhật lâu dài sẽ đảm bảo an toàn cho người dùng. Ảnh: TIỂU MINH

4. Tin tưởng vào thông số kỹ thuật

Nhiều người nghĩ rằng camera 100 MP chắc chắn chụp đẹp hơn 50 MP, hoặc pin 5.500 mAh sẽ bền hơn 5.000 mAh. Thực tế, những con số này không phản ánh toàn bộ chất lượng thiết bị. Hiệu năng, thời lượng pin hay chất lượng ảnh phụ thuộc lớn vào tối ưu phần mềm, thứ mà các hãng như Google đã chứng minh qua dòng Pixel với cảm biến không quá “khủng” nhưng vẫn cho ra ảnh xuất sắc.

Thay vì chỉ tin vào thông số, bạn nên tham khảo các bài đánh giá uy tín và phản hồi thực tế từ người dùng.

5. Không xác định rõ nhu cầu sử dụng

Một sai lầm phổ biến khác là chọn điện thoại theo xu hướng thay vì nhu cầu thực tế. Có người chỉ dùng để gọi, nhắn tin, lướt mạng xã hội nhưng lại mua máy cấu hình cao vượt quá nhu cầu. Ngược lại, người làm việc nhiều trên điện thoại lại chọn máy pin yếu hoặc màn hình nhỏ.

Hãy xác định rõ bạn cần gì, ví dụ như camera đẹp, pin lâu, hiệu năng mạnh hay màn hình lớn? Nếu cần đa nhiệm hoặc sáng tạo nội dung, các mẫu điện thoại gập như Honor Magic V5 sẽ phù hợp hơn. Còn nếu chỉ dùng cơ bản, nhiều mẫu máy tầm trung như X7d hiện nay đã đủ mạnh, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà.

Điện thoại gập là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc khi bạn cần làm việc đa nhiệm. Ảnh: TIỂU MINH

