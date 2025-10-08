Đừng sử dụng những ứng dụng miễn phí này trên iPhone hoặc điện thoại Android của bạn

(PLO)- Một nghiên cứu mới từ Zimperium cho thấy các ứng dụng miễn phí, đặc biệt là VPN đang khiến hàng triệu người dùng iPhone và Android đối mặt nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân.

VPN là gì?

VPN (hay còn được gọi là mạng riêng ảo) là một loại dịch vụ giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân và truy cập Internet một cách an toàn mà không cần trả tiền. Khi sử dụng VPN, dữ liệu của bạn được mã hóa và chuyển qua một máy chủ trung gian, giúp che giấu địa chỉ IP thật và bảo vệ thông tin khỏi các mối nguy như hacker hoặc theo dõi trực tuyến.

Nhiều người tin rằng việc cài đặt các ứng dụng VPN sẽ giúp tăng cường bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư khi lướt web. Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu zLabs thuộc Zimperium, sau khi phân tích hơn 800 ứng dụng VPN miễn phí trên hai nền tảng di động phổ biến, kết quả cho thấy phần lớn các ứng dụng trong số này đều ẩn chứa lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Các chuyên gia chỉ ra rằng nhiều ứng dụng VPN miễn phí không thực sự bảo vệ quyền riêng tư như lời quảng cáo. Một số ứng dụng còn được phát triển dựa trên mã nguồn lỗi thời, thiếu kiểm tra an toàn, hoặc yêu cầu quyền truy cập vượt mức cần thiết, cho phép theo dõi và thu thập dữ liệu người dùng.

Các vấn đề tiềm ẩn về bảo mật và quyền riêng tư với VPN miễn phí. Ảnh: Zimperium

Khi kết nối bị xâm nhập, thông tin cá nhân, lịch sử truy cập hay thậm chí dữ liệu công việc đều có thể bị ngăn chặn, đánh cắp hoặc giả mạo.

“Điều đáng lo là ngay cả những VPN phổ biến nhất cũng có thể trở thành mắt xích yếu trong hệ thống bảo mật,” Zimperium cảnh báo trong báo cáo.

Ứng dụng VPN miễn phí và những rủi ro

Một trong những điểm đáng chú ý mà Zimperium nêu ra là các VPN miễn phí thường được vận hành bằng mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo hoặc thu thập dữ liệu người dùng. Nghĩa là thay vì trả tiền để được bảo vệ, người dùng lại “trả bằng thông tin cá nhân của chính mình”.

Tình trạng này cũng được Kaspersky ghi nhận trong báo cáo gần đây. Hãng bảo mật này cho biết lượng tải xuống VPN miễn phí tăng mạnh trong năm qua, đặc biệt sau các đợt siết chặt nội dung trực tuyến và nhu cầu bảo vệ thông tin khi dùng WiFi công cộng.

Các ứng dụng miễn phí này thường đứng đầu bảng xếp hạng tải về, khiến người dùng dễ tin tưởng rằng chúng an toàn chỉ vì xuất hiện trên App Store hoặc Google Play.

Đừng đánh đổi an toàn lấy “miễn phí”

Thực tế, VPN miễn phí không thực sự miễn phí. Chính phủ Mỹ từng khẳng định việc sử dụng VPN “chỉ đơn giản là chuyển rủi ro từ nhà mạng sang nhà cung cấp VPN”, và nếu VPN đó không đủ uy tín hoặc bị xâm nhập, nguy cơ lộ lọt dữ liệu thậm chí còn cao hơn.

Các chuyên gia bảo mật khuyến nghị người dùng nên chọn dịch vụ VPN trả phí có chính sách rõ ràng về quyền riêng tư, được cập nhật thường xuyên và đến từ nhà phát triển đáng tin cậy. Trong trường hợp không cần dùng VPN liên tục, bạn hãy tắt tính năng này để hạn chế việc dữ liệu bị theo dõi ngầm.

Ứng dụng miễn phí, đặc biệt là VPN thường không an toàn. Ảnh: AI

