Người dùng iPhone nên cập nhật iOS 26.0.1 hoặc iOS 18.7.1 ngay lập tức

(PLO)- Apple vừa phát hành hai bản cập nhật iOS 26.0.1 và iOS 18.7.1 để khắc phục các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, đồng thời khuyến cáo người dùng nên cập nhật càng sớm càng tốt.

Theo Apple, cả hai bản cập nhật đều cùng xử lý một vấn đề liên quan đến Font Parser. Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, lỗ hổng chưa bị khai thác trong thực tế, nhưng các chuyên gia nhận định bản vá này sẽ giúp người dùng giảm nguy cơ bị tấn công và tăng độ ổn định hệ thống.

Ngoài ra, bản cập nhật 26.0.1 còn giúp khắc phục lỗi VoiceOver khi người dùng áp dụng màu tùy chỉnh. Chia sẻ trên diễn đàn Reddit, một số thành viên cho biết hiệu năng tổng thể đã được cải thiện đáng kể và độ trễ bàn phím biến mất, tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không phải mọi lỗi đều được xử lý hết ở bản cập nhật iOS 26.0.1.

Nếu bạn chưa cập nhật iOS 26.0.1 và còn đang ở iOS 18 thì iOS 18.7.1 sẽ là lựa chọn phù hợp. Đây là phương án cho người dùng không muốn nâng cấp lên phiên bản mới vì sợ các sự cố phát sinh.

Pin iPhone của bạn có thể kéo dài hơn với tính năng này trên iOS 26 (PLO)- Apple vừa bổ sung một tính năng mới trên iOS 26 mang tên Adaptive Power, hứa hẹn giúp iPhone tiết kiệm pin hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng.

Người dùng nên cập nhật iOS 26.0.1 hoặc iOS 18.7.1 càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, iOS 26 còn mang đến nhiều tính năng AI mới, đơn cử như khả năng sàng lọc cuộc gọi từ số lạ, nếu gọi từ số ngoài danh bạ, người gọi phải tự giới thiệu, nếu không cuộc gọi sẽ không được kết nối. Điều này hữu ích với người nhận nhiều cuộc gọi bán hàng hoặc liên hệ không mong muốn.

Apple cũng đồng thời phát hành bản cập nhật cho các nền tảng khác. Cụ thể, macOS 26.0.1 bao gồm các bản sửa lỗi “không cụ thể” và giải quyết sự cố một số máy Mac Studio M3 Ultra không cài đặt được cập nhật. tvOS khắc phục tình trạng âm thanh không đồng bộ với video trong một số ứng dụng. iPadOS, watchOS và Apple Vision Pro đều nhận bản vá liên quan tới Font Parser, chi tiết từng lỗi không được nêu rõ.

Về lộ trình, iOS 26.1 được dự đoán ra mắt vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng sau dựa trên mô hình phát hành các phiên bản x.1 trước đây. Bản cập nhật này được kì vọng sẽ bổ sung tính năng cập nhật bảo mật trong nền, tách biệt khỏi bản sửa lỗi và tính năng, vốn trước đây được gọi là Rapid Security Responses.

Danh sách thiết bị hỗ trợ iOS 26.0.1

- iPhone 11 trở lên

- iPad từ iPad Pro 12,9 inch thế hệ 3, iPad Pro 11 inch thế hệ 1, iPad Air thế hệ 3, iPad thế hệ 8 và iPad mini thế hệ 5.

Danh sách thiết bị hỗ trợ iOS 18.7.1

- iPhone XS trở lên

- iPad gồm iPad Pro 13 inch, iPad Pro 12,9 inch thế hệ 3, iPad Pro 11 inch thế hệ 1, iPad Air thế hệ 3, iPad thế hệ 7 và iPad mini thế hệ 5.

Để cập nhật, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Download and Install (tải về và cài đặt).

Cách lọc cuộc gọi rác trên iPhone chạy iOS 26 mới nhất (PLO)- Trong bản cập nhật iOS 26, Apple đã bổ sung tính năng lọc cuộc gọi thông minh, hứa hẹn giúp người dùng iPhone chủ động kiểm soát các cuộc gọi lạ và thư rác.