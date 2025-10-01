Tin công nghệ 1-10: iPhone Air lộ điểm yếu bất ngờ khi sạc pin

(PLO)- Tin công nghệ 1-10 sẽ có các nội dung như Apple, Google, Meta phải hầu tòa vì quảng cáo ứng dụng cờ bạc, iPhone Air lộ điểm yếu bất ngờ khi sạc pin, khám phá cửa hàng AI cao cấp toàn cầu.

1. Apple, Google, Meta phải ra hầu tòa vì quảng cáo ứng dụng cờ bạc

Apple, Google và Meta vừa bị tòa liên bang Mỹ từ chối yêu cầu bác bỏ một vụ kiện tập thể, cáo buộc các nền tảng này quảng bá ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp.

Phán quyết mới nằm trong chuỗi kiện tụng kéo dài từ năm 2020, khi nhiều nguyên đơn cho rằng ba công ty công nghệ hành xử như “nhà cái”, thông qua việc xử lý thanh toán cho các “sòng bạc xã hội” trên App Store và các chợ ứng dụng.

Theo Reuters, Thẩm phán Edward J. Davila cho biết ông đã bác bỏ một số yếu tố nhưng không chấp nhận bác bỏ toàn bộ vụ kiện. “Điểm mấu chốt trong lý thuyết của nguyên đơn là bị đơn đã xử lý sai các khoản thanh toán cho các ứng dụng sòng bạc xã hội,” ông viết.

Apple, Google và Meta chủ yếu viện dẫn Mục 230 của Đạo luật về Sự đứng đắn trong Truyền thông để tự bảo vệ, lập luận rằng nền tảng trực tuyến không chịu trách nhiệm về nội dung bên thứ ba. Tuy nhiên, phán quyết hiện tại cho phép vụ kiện tiếp tục và mở đường cho kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Liên bang số 9.

Tin công nghệ 1-10: Apple, Google, Meta phải ra hầu tòa vì quảng cáo ứng dụng cờ bạc.

2. Khám phá cửa hàng AI cao cấp toàn cầu

Mới đây, Honor đã khai trương cửa hàng AI cao cấp toàn cầu đầu tiên mang tên Honor Alpha tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Lấy cảm hứng từ cảnh quan Vịnh Thâm Quyến, không gian này cho phép người dùng trực tiếp tương tác với các ứng dụng AI trong du lịch, giải trí hay sáng tạo nội dung.

Đặc biệt, khu vực YOYO Zone giới thiệu trợ lý AI mới có khả năng ghi nhớ, phân tích ngữ cảnh và đề xuất hành động phù hợp, hướng đến việc biến AI thành “người bạn đồng hành” trong đời sống thường ngày.

Song song đó, AI Inspiration Café trở thành điểm hẹn dành cho giới sáng tạo, nơi khách tham quan có thể trao đổi ý tưởng công nghệ trong không gian mở và thoải mái.

Các hoạt động biểu diễn, trải nghiệm tương tác trong dịp khai trương đã tạo nên bầu không khí sôi động, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ quốc tế.

Trong thời gian tới, Honor còn đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái AI với loạt thiết bị như máy tính bảng, đồng hồ thông minh, thiết bị gia dụng và hướng tới trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Hãng dự kiến đầu tư hơn 10 tỉ USD trong 5 năm tới để phát triển phần cứng kết hợp AI và các tác nhân AI thế hệ mới.

Theo một số nguồn tin, Honor sắp trình làng Magic V5, mẫu smartphone màn hình gập siêu mỏng đầu tiên tích hợp tính năng AI Deepfake Detection, nhằm bảo vệ người dùng trước nguy cơ lừa đảo công nghệ cao. Thiết bị này sẽ chạy hệ điều hành MagicOS 9.0.1, kết hợp với nhiều tính năng AI như dịch thuật tức thì, ghi chú thông minh, tách nền và chỉnh sửa hình ảnh.

Tin công nghệ 1-10: Honor Magic V5 sắp lộ diện?

3. iPhone Air lộ điểm yếu bất ngờ khi sạc pin

Theo Apple, iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max hỗ trợ sạc nhanh 40 W, có thể sạc 50% pin chỉ trong 20 phút. Tuy nhiên, iPhone Air vẫn giữ tốc độ cũ, chỉ đạt 50% trong 30 phút với củ sạc 20 W

Các thử nghiệm thực tế từ ChargerLab cho thấy iPhone Air chỉ đạt trung bình 18-19 W khi sạc có dây, ngay cả với củ sạc 40 W. Ngược lại, MagSafe lại cho kết quả tốt hơn, đạt khoảng 21 W. Trong khi đó, iPhone 17 thường đạt 27-28 W và iPhone 17 Pro lên đến 36 W.

Điều này đồng nghĩa iPhone Air sẽ mất nhiều thời gian sạc hơn so với các mẫu iPhone 17 khác. Dù vậy, máy vẫn có ưu thế về độ mỏng, nhẹ, phù hợp với người dùng ưu tiên tính di động. Với người quan tâm đến hiệu năng sạc và thời lượng pin dài, các mẫu iPhone 17 Pro sẽ là lựa chọn hợp lý.

Đây là một minh chứng rõ ràng cho việc Apple đang phân tầng tính năng giữa các dòng máy, giúp người dùng dễ dàng chọn theo nhu cầu và ngân sách.

Tin công nghệ 1-10: iPhone Air sạc chậm hơn các mẫu iPhone 17 khác. Ảnh: TIỂU MINH.

