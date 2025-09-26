(PLO)- Microsoft vừa phát đi cảnh báo đến khoảng 200 triệu người dùng Windows 10 trên toàn cầu, khi hệ điều hành này sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ vào ngày 14-10-2025.

Sau thời điểm này, người dùng sẽ không còn nhận được các bản vá bảo mật hay cập nhật mới, khiến nguy cơ bị tấn công mạng tăng cao.

Theo Forbes, Microsoft nhấn mạnh đây là thời điểm người dùng nên cân nhắc nâng cấp thiết bị của mình. Đáng chú ý, hãng này cũng đồng thời quảng bá sự ra mắt của dòng máy tính Copilot+, thế hệ PC mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), được xem là bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp máy tính, với AI đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi này.

Hơn 200 triệu người dùng Windows cần nâng cấp trước ngày 14-10-2025.

Windows Latest nhận định, chiến dịch mới của Microsoft không chỉ nhắc lại ngày ngừng hỗ trợ Windows 10, mà còn khéo léo gắn thông điệp này với “chu kỳ làm mới thiết bị”.

Theo đó, Microsoft khuyến nghị người dùng nên chuyển sang sử dụng các dòng PC chạy vi xử lý ARM mới, nhằm tận dụng tối đa các tính năng AI và đảm bảo an toàn dữ liệu.

Consumer Reports ước tính có khoảng 200 đến 400 triệu trong số 1,4 tỉ máy tính cá nhân chạy Windows dưới mọi hình thức khác nhau trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu máy tính cá nhân không thể nâng cấp lên Windows 11.

Microsoft cho biết, tất cả những máy tính không đủ điều kiện nâng cấp có thể gia hạn cập nhật bảo mật đến tháng 10-2026 thông qua chương trình cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) của Microsoft (có tốn phí).

