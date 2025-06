Tắt các thiết lập này sẽ giúp tăng tốc Windows 11 nhanh hơn rất nhiều

Windows 11 có thiết kế đẹp hơn đáng kể so với các phiên bản trước đó, tuy nhiên, đẹp hơn không đồng nghĩa với nhanh hơn. Trên nhiều máy tính, đặc biệt là các thiết bị tầm trung, laptop văn phòng… các hiệu ứng như thu phóng cửa sổ, chuyển đổi giao diện hay hoạt ảnh thanh tác vụ khiến Windows 11 trở nên chậm chạp và phản hồi không đều.

Ngay cả khi bạn đang sử dụng PC có phần cứng mạnh, ví dụ như card đồ họa Radeon RX 7800 XT hay màn hình tần số quét cao 144 Hz, đôi khi màn hình vẫn xuất hiện sự giật nhẹ, gây khó chịu trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, tin tốt là bạn không cần phải quay lại Windows 10 hay cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào, chỉ cần tắt một vài thiết lập sẽ giúp tăng tốc Windows 11.

Tắt các hiệu ứng đơn giản có thể giúp tăng tốc Windows 11 nhanh hơn đáng kể. Ảnh: AI

Cách tắt các hiệu ứng trên Windows 11

Cách đơn giản nhất là tắt hiệu ứng từ phần Accessibility. Theo đó, đầu tiên bạn hãy vào Settings - Accessibility - Visual effects, sau đó tắt tùy chọn Animation effects.

Ngay sau khi tắt, bạn sẽ thấy giao diện Windows phản hồi nhanh hơn, menu Start mở tức thì, chuyển đổi giữa các màn hình mượt hơn, các bảng điều khiển không còn chậm chạp như trước.

Tắt các hiệu ứng hình ảnh trên Windows 11. Ảnh: Neowin

Ngoài ra, còn một cách khác nữa là tinh chỉnh trong phần thiết lập hệ thống. Cụ thể, người dùng chỉ cần nhấn tổ hợp phím Windows + R, nhập sysdm.cpl rồi nhấn Enter.

Tiếp theo, bạn hãy chuyển sang tab Advanced - Performance - Settings, sau đó bỏ chọn các mục Animate controls and elements inside windows, Animate windows when minimizing and maximizing và Animations in the taskbar.

Lưu ý, việc tắt hiệu ứng tại đây cũng đồng thời vô hiệu hóa tùy chọn Animation effects trong phần Accessibility.

Tắt 3 hiệu ứng này sẽ giúp Windows 11 nhanh hơn rất nhiều. Ảnh: Neowin

Nhanh hơn nhưng không “thêm sức mạnh”

Việc vô hiệu hóa các hiệu ứng hoạt hình không làm máy bạn mạnh lên về mặt phần cứng hay tăng tốc độ chơi game. Tuy nhiên, nó cải thiện cảm nhận về hiệu suất rất rõ rệt, loại bỏ độ trễ nhỏ trong thao tác, giảm hiện tượng giật nhẹ khi mở/đóng cửa sổ, đặc biệt là khi chuyển đổi giữa các desktop ảo hoặc chạy đa nhiệm nhiều cửa sổ.

Với những người sử dụng Windows 11 thường xuyên để làm việc hoặc chỉnh sửa nội dung, tắt hiệu ứng mang lại cảm giác trơn tru và gọn hơn rất nhiều.

