So sánh hiệu suất Windows 10 và Windows 11 mới nhất năm 2025

(PLO)- Microsoft sẽ chính thức dừng hỗ trợ Windows 10 vào tháng 10 tới, và câu hỏi lớn được đặt ra cho hàng triệu người dùng là có nên nâng cấp lên Windows 11 không?

Mới đây, trang Neowin đã thực hiện loạt bài kiểm tra hiệu năng mới nhất giữa Windows 10 và Windows 11, sử dụng cấu hình phần cứng cao cấp cùng phương pháp đánh giá sát với thực tế sử dụng, tập trung vào hai lĩnh vực chính: chơi game và làm việc văn phòng.

Cấu hình thử nghiệm

- Computer ATX Open Motherboard Rack

- AMD Ryzen 9 9950X3D

- Gigabyte X870E AORUS MASTER (BIOS N10)

- be quiet! Pure Power 12 M 850W

- Thermalright Phantom Spirit 120 CPU Air Cooler

- Thermal Grizzly Carbonaut (38x38x0,2mm)

- 2x 16GB G.SKILL Trident Z5 Neo RGB Series DDR5 6000MT/s

- Samsung 990 Pro 1TB (PCIe Gen4)

- NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition (NVIDIA)

- Windows 11 24H2 Pro

- Windows 11 22H2 Pro

So sánh hiệu suất Windows 10 và Windows 11.

Người dùng máy tính Windows nên cập nhật ngay lập tức (PLO)- Microsoft vừa triển khai một bản cập nhật khẩn cấp ngoài lịch (OOB) cho máy tính Windows sau khi phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến bản vá tháng 6.

Khác với các thử nghiệm trước đây, lần này nhóm thử nghiệm đã chủ động điều chỉnh thiết lập đồ họa để tăng tải cho CPU thay vì để mặc định, nhằm phản ánh rõ nét hơn sự khác biệt về hiệu năng giữa hai hệ điều hành.

Điều này đặc biệt quan trọng với các game hiện đại, nơi CPU ngày càng đóng vai trò quyết định tốc độ khung hình, nhất là khi card đồ họa đã đạt ngưỡng giới hạn.

Kết quả cho thấy, Windows 11 ngày càng khẳng định ưu thế ở nhiều tựa game nổi tiếng. Đáng chú ý, với Assassin’s Creed Odyssey, Windows 11 cho tốc độ khung hình trung bình vượt trội tới 55% so với Windows 10.

Cyberpunk 2077 cũng ghi nhận mức tăng 19% về hiệu năng, Far Cry 6 tăng 22%, và F1 24 tăng 14%. Những con số này đặc biệt ấn tượng, chứng minh rằng các tựa game mới đã được tối ưu hóa tốt hơn cho Windows 11.

Tuy nhiên, Windows 10 vẫn có những chiến thắng bất ngờ. Cụ thể, tựa game Hitman 3 chạy nhanh hơn khoảng 9% trên Windows 10, còn Monster Hunter Wilds thậm chí vượt Windows 11 tới 33% về tốc độ khung hình. Điều này cho thấy sự tối ưu hóa phần mềm vẫn còn phụ thuộc vào từng game cụ thể.

Không chỉ game, các bài kiểm tra hiệu năng tổng thể như 3DMark, Cinebench cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Windows 10 đôi khi dẫn trước ở các bài test đòi hỏi xử lý CPU liên tục nặng như Time Spy Extreme (vượt Windows 11 tới 29%) hoặc Cinebench (hơn 8,5%).

Tuy nhiên, Windows 11 lại chiếm ưu thế ở các phép thử mới, đặc biệt là những bài kiểm tra liên quan đến AI và đồ họa hiện đại. Ở mảng AI, Windows 11 24H2 tỏ ra vượt trội khi xử lý văn bản với mô hình Phi 3.5 (nhanh hơn 46%) và Llama 3.1 (nhanh hơn 43%) so với Windows 10. Điều này dự báo Windows 11 sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các công việc sáng tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI trong tương lai.

Với các tác vụ văn phòng, kết quả khá cân bằng. Windows 10 mạnh ở Excel (xử lý số liệu), còn Windows 11 lại vượt trội ở Outlook và PowerPoint (quản lý thông tin cá nhân và trình bày). Điều này có thể xuất phát từ các cải tiến về đồ họa và mạng trên Windows 11.

Nhìn chung, Windows 11 cho thấy sự phát triển vượt bậc về hiệu năng, nhất là khi các phần mềm và game mới liên tục được tối ưu hóa cho hệ điều hành này.

Trong bối cảnh Windows 10 sắp hết vòng đời hỗ trợ, việc nâng cấp lên Windows 11 không chỉ mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, mà còn đảm bảo an toàn cho người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Tắt các thiết lập này sẽ giúp tăng tốc Windows 11 nhanh hơn rất nhiều (PLO)- Windows 11 mang đến giao diện hiện đại, nhiều hiệu ứng chuyển động mượt mà, nhưng chính những yếu tố này lại khiến hệ thống trở nên ì ạch. Làm thế nào để tăng tốc Windows 11?