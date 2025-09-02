(PLO)- Theo Microsoft, bản cập nhật Windows 11 gần đây không phải là nguyên nhân khiến ổ SSD bị hư hỏng. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ vẫn chưa được xác định.

Người dùng lo ngại, Microsoft lên tiếng

Sự việc bắt đầu khi một số người dùng Nhật Bản phản ánh ổ SSD gặp lỗi nghiêm trọng trong quá trình xử lý tệp dung lượng lớn, đặc biệt là những ổ đã đầy hơn 60% bộ nhớ. Họ cho biết sự cố xuất hiện ngay sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật tháng 8, khiến nhiều ổ không thể sử dụng.

Các thương hiệu bị ảnh hưởng bao gồm Corsair, Phison, Maxio, SanDisk, Kioxia và một số model SSD khác sử dụng bộ điều khiển của InnoGrit hoặc Phison.

Theo BleepingComputer, Microsoft đã ngay lập tức điều tra và nói rằng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy bản cập nhật bảo mật Windows tháng 8-2025 gây ra lỗi ổ đĩa như người dùng phản ánh. Công ty cũng khẳng định không ghi nhận sự gia tăng tỉ lệ lỗi hoặc hỏng tệp dữ liệu từ hệ thống theo dõi nội bộ.

Google cảnh báo người dùng nên xóa các ứng dụng độc hại này ngay (PLO)- Gã khổng lồ công nghệ vừa xóa hàng loạt ứng dụng độc hại khỏi Google Play, tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn nếu người dùng chưa gỡ bỏ chúng khỏi điện thoại Android.

Microsoft phủ nhận việc bản cập nhật Windows 11 gây lỗi SSD.

Các nhà sản xuất phần cứng cũng vào cuộc

Không chỉ Microsoft, Phison, hãng sản xuất chip điều khiển SSD cũng phối hợp để tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, Phison cho biết họ chưa thể tái hiện sự cố trên các hệ thống thử nghiệm.

Trong tuyên bố gửi đến Neowin, đại diện Phison nhấn mạnh công ty đang “theo dõi chặt chẽ tình hình và hợp tác cùng các đối tác trong ngành” để làm rõ vụ việc.

Trong khi chờ kết quả chính thức, Phison đưa ra khuyến nghị: Người dùng nên sử dụng bộ tản nhiệt hoặc pad tản nhiệt cho SSD để hạn chế quá nhiệt, đồng thời tránh sao chép hay ghi những tệp có dung lượng hàng chục gigabyte nếu ổ đã đầy hơn 60%. Đây là biện pháp tạm thời nhằm giảm rủi ro trong các tình huống tải nặng.

Các chuyên gia bảo mật cho biết, những sự cố như trường hợp này rất khó xác định liệu lỗi đến từ phần mềm hệ điều hành, phần cứng lưu trữ hay sự kết hợp của cả hai.

Những bản cập nhật lớn đôi khi làm thay đổi cách hệ thống quản lý dữ liệu, có thể “kích hoạt” các lỗi tiềm ẩn vốn tồn tại trong phần cứng. Do đó, việc Microsoft và Phison tiếp tục hợp tác điều tra được xem là bước đi cần thiết để bảo vệ người dùng.

Thay vì hoang mang, người dùng nên chủ động sao lưu dữ liệu quan trọng và cài đặt các biện pháp bảo vệ bổ sung. “Ngay cả khi sự cố không liên quan đến bản cập nhật, dữ liệu cá nhân vẫn có thể bị mất do nhiều nguyên nhân khác nhau. Sao lưu định kỳ là cách tốt nhất để bảo vệ dữ liệu”, một chuyên gia an ninh mạng chia sẻ.

Hiện tại, Microsoft chưa phát hành bản vá bổ sung vì không tìm thấy bằng chứng lỗi. Công ty khẳng định sẽ tiếp tục giám sát, thu thập phản hồi từ cộng đồng và hợp tác với các nhà sản xuất phần cứng để xử lý nếu có phát hiện mới.

Trong thời gian này, người dùng Windows 11 nên tránh để ổ SSD vượt quá 60% dung lượng nếu thường xuyên xử lý tệp lớn, sử dụng thêm tản nhiệt để giảm nguy cơ quá nhiệt, đồng thời bật xác thực hai yếu tố và sao lưu dữ liệu định kỳ.

Danh sách 20 mật khẩu yếu nhất có thể bị bẻ khóa chưa đến 1 giây, bạn hãy đổi ngay lập tức (PLO)- NordPass vừa công bố danh sách 20 mật khẩu yếu nhất tại Việt Nam, hé lộ thực trạng đáng báo động về tình hình an ninh mạng. Nếu bạn vẫn đang sử dụng mật khẩu cũ, hãy thay đổi ngay lập tức.