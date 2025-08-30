100 ứng dụng AI nổi bật nhất năm 2025

(PLO)- Các ứng dụng AI đang ngày càng thâm nhập vào mọi lĩnh vực đời sống, từ công việc, sáng tạo nội dung cho đến quản lý cá nhân.

Dựa trên mức độ phổ biến và số lượng người sử dụng, dưới đây là danh sách 100 ứng dụng AI được ưa chuộng nhất, chia thành hai nhóm chính: ứng dụng web và ứng dụng gốc (native app).

50 ứng dụng AI trên nền web

Các ứng dụng AI trên nền web tiếp tục giữ vững vị thế nhờ khả năng truy cập dễ dàng trên mọi trình duyệt, không cần cài đặt phức tạp.

Một số cái tên nổi bật có thể kể đến như ChatGPT, Quark, Doubao, DeepSeek, Nova, Yuanbao, Genius, Talkie AI, Remini, Character AI, Adot AI, Blackbox AI, Bolt, Brainly, Candy AI, Chub, Civitai, Claude, Open Assistant, Perplexity AI… và nhiều công cụ hỗ trợ sáng tạo, tự động hóa khác.

Những ứng dụng này tập trung vào các lĩnh vực như tạo nội dung, trợ lý cá nhân, lập lịch, sáng tạo hình ảnh, âm nhạc, và tối ưu hóa quy trình công việc.

Ứng dụng AI Perplexity trên nền web. Ảnh: TIỂU MINH

50 ứng dụng AI gốc dành cho thiết bị di động và máy tính

Song song với nền tảng web, các ứng dụng AI gốc cho điện thoại và máy tính cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ khả năng tích hợp sâu với hệ điều hành, hỗ trợ ngoại tuyến và cá nhân hóa trải nghiệm.

Danh sách nổi bật gồm ChatGPT, Ask AI, FaceApp, PixVerse, Claude, Suno, Leonardo.ai, Starryai, GoArt, ThoughtSpot, Zoho AI, X.ai, Algolia, C3 AI, Gong.io, OneTrust, Amelia... Những ứng dụng này đáp ứng đa dạng nhu cầu từ trò chuyện, sáng tạo hình ảnh, chỉnh sửa video, quản lý dữ liệu cho đến phân tích kinh doanh.

Theo tổng hợp, nhiều ứng dụng AI hiện đã vượt mốc 30 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ của công nghệ này. Dù là trên nền tảng web hay ứng dụng gốc, người dùng đều có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu cá nhân và công việc.

Tin công nghệ 25-8: Nhà hàng Mỹ lên tiếng việc Google AI ‘bịa’ khuyến mãi (PLO)- Tin công nghệ 25-8 sẽ có các nội dung như nhà hàng Mỹ lên tiếng việc Google AI “bịa” khuyến mãi, AMD lên tiếng về sự cố “cháy” socket AM5, Redmi 15 lộ diện với pin 7.000 mAh, giá từ 4,79 triệu, máy ảnh medium format “siêu khủng”.