Tin công nghệ 25-8: Nhà hàng Mỹ lên tiếng việc Google AI ‘bịa’ khuyến mãi

1. AMD lên tiếng về sự cố “cháy” socket AM5

Sau hàng loạt báo cáo trên Reddit về hiện tượng “cháy” socket AM5 liên quan đến bộ xử lý Ryzen 7 9800X3D, AMD đã chính thức lên tiếng, đồng thời đưa ra những khuyến cáo quan trọng cho cộng đồng người dùng PC.

Sự cố này được ghi nhận chủ yếu trên các bo mạch chủ của Asrock, khiến nhiều người lo lắng về độ an toàn và độ bền của hệ thống.

Theo AMD, nguyên nhân chính xuất phát từ việc một số nhà sản xuất bo mạch chủ đã thiết lập thông số BIOS vượt ngoài khuyến nghị của hãng, đặc biệt là các giá trị liên quan đến dòng điện và điện áp. Điều này khiến các CPU Ryzen bị đặt vào trạng thái hoạt động quá tải, dẫn đến nguy cơ hư hại nghiêm trọng cho socket.

Asrock đã nhanh chóng phát hành nhiều bản cập nhật BIOS để điều chỉnh các thông số về dòng điện và điện áp về đúng chuẩn của AMD.

Đại diện AMD khẳng định: “Vấn đề xuất phát từ việc BIOS của một số nhà sản xuất không tuân thủ giá trị khuyến nghị. Chúng tôi luôn khuyến cáo người dùng cập nhật BIOS mới nhất để đảm bảo an toàn.”

2. Redmi 15 lộ diện với pin 7.000 mAh, giá từ 4,79 triệu

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Redmi 15 tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới ở phân khúc smartphone phổ thông khi lần đầu tiên công nghệ pin Silicon-Carbon được trang bị cho thiết bị dưới 5 triệu đồng.

Điểm nhấn lớn nhất trên Redmi 15 là viên pin 7.000 mAh, dung lượng cao nhất hiện nay trong phân khúc. Thử nghiệm cho thấy chỉ 1% pin có thể duy trì 64 phút đàm thoại liên tục, giúp người dùng yên tâm khi phải di chuyển hoặc làm việc dài ngày. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 33 W và sạc ngược 18 W, biến smartphone thành nguồn pin dự phòng linh hoạt.

Máy sở hữu màn hình lớn 6,9 inch FHD+ với tần số quét 144 Hz, hạn chế ánh sáng xanh và giảm nhấp nháy khi sử dụng lâu dài.

Về hiệu năng, Redmi 15 được trang bị chip Snapdragon 685, kết hợp hệ điều hành HyperOS 2.0, mang lại trải nghiệm mượt mà trong đa nhiệm và giải trí. Camera chính 50 MP tích hợp AI, hỗ trợ các tính năng chỉnh sửa thông minh như xóa vật thể hay thay đổi bầu trời, giúp người dùng dễ dàng sáng tạo nội dung.

Hiện tại Redmi 15 đang được bán với mức giá 4,79 triệu đồng, kèm cơ hội nhận vé xem concert “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”.

3. Máy ảnh medium format “siêu khủng”

Hasselblad vừa chính thức trình làng X2D II 100C, phiên bản kế nhiệm của dòng máy ảnh medium format 100 MP, mang đến hàng loạt cải tiến vượt trội về công nghệ hình ảnh.

Đáng chú ý nhất là khả năng chụp ảnh HDR “end-to-end” thực sự đầu tiên trên thị trường medium format. Người dùng có thể xem lại ảnh HDR ngay trên màn hình cảm ứng OLED 3,6 inch với độ sáng tối đa lên tới 1.400 nit, tăng 75% so với thế hệ trước.

X2D II 100C được trang bị hệ thống lấy nét tự động lai mới, kết hợp giữa AI và cảm biến LiDAR, giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác khi chụp các chủ thể chuyển động hoặc trong điều kiện thiếu sáng.

Thiết kế của X2D II 100C vẫn giữ nét sang trọng, nhưng nhẹ hơn 7,5% so với đời đầu. Máy tích hợp bộ nhớ SSD 1 TB, hỗ trợ thẻ CFexpress Type B, và bổ sung joystick cùng nút tùy biến mới để thao tác nhanh hơn. Giá bán chính thức là 7.399 USD, rẻ hơn 800 USD so với X2D 100C đời trước.

4. Nhà hàng Mỹ lên tiếng việc Google AI “bịa” khuyến mãi, gây bức xúc cho khách hàng

Ngày càng nhiều nhà hàng tại Mỹ phản ánh tình trạng Google AI tự động tạo ra các chương trình khuyến mãi và ưu đãi không có thật, khiến nhân viên phải đối mặt với làn sóng khách hàng thất vọng và tức giận.

Điển hình là Stefanina’s Pizzeria ở Wentzville, Missouri, đã phải đăng thông báo trên mạng xã hội khẳng định: “Google AI đang nói về các chương trình khuyến mãi không tồn tại, gây hiểu lầm cho khách và chúng tôi không thể kiểm soát thông tin này.”

Theo các chuyên gia công nghệ, nguyên nhân xuất phát từ việc AI “ảo giác”, hiện tượng mô hình trí tuệ nhân tạo tự tạo ra thông tin hoặc đưa ra kết quả sai lệch khi không đủ dữ liệu hoặc bị prompt dẫn dắt.

Jonathan Hanahan, giáo sư tại Đại học Washington, lý giải: “AI có thể đưa ra thông tin xác thực nếu được cung cấp đầy đủ dữ liệu, nhưng khi người dùng nhập thiếu hoặc prompt không rõ ràng, AI dễ tạo ra kết quả sai.”

Vấn đề này không chỉ dừng lại ở lĩnh vực ẩm thực. Một nghiên cứu của Oxford cho thấy AI có tỷ lệ chẩn đoán y khoa chính xác lên tới 94,9%, nhưng khi kết hợp với người dùng, con số này giảm mạnh xuống chỉ 34,5% do sự tương tác không đầy đủ hoặc sai lệch. Điều này cảnh báo rằng việc sử dụng AI để tra cứu thông tin cần được kiểm chứng kỹ lưỡng, đặc biệt với các dịch vụ trực tiếp như nhà hàng, khách sạn, du lịch.

