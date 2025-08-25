Người dùng nên làm điều này ngay để tránh mất tài khoản Zalo

(PLO)- Vừa qua, Zalo đã bổ sung 2 tính năng quan trọng, giúp người dùng tránh bị mất tài khoản Zalo.

Theo thống kê mới nhất, Zalo hiện có hơn 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, đây cũng là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam.

Đa số ai trong chúng ta cũng có tài khoản Zalo để kết nối với bạn bè, người thân, phục vụ công việc và các mối quan hệ xã hội. Do đó, việc bảo mật tài khoản là điều cần thiết trước tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản ngày càng tinh vi.

Trong bản cập nhật tháng 8-2025, Zalo đã bổ sung 2 tính năng mới giúp người dùng hạn chế bị mất tài khoản Zalo.

3 cài đặt bảo mật quan trọng trên iPhone người dùng nên bật ngay (PLO)- Chỉ với vài phút kiểm tra cài đặt bảo mật, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bị theo dõi và mất cắp dữ liệu trên iPhone.

Zalo vừa bổ sung các tính năng bảo mật quan trọng trong tháng 8-2025. Ảnh: MINH HOÀNG

Kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập tài khoản Zalo

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Zalo trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store.

Để kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập tài khoản Zalo, bạn hãy chuyển sang mục Cá nhân - Cài đặt - Tài khoản và bảo mật - Kiểm tra bảo mật - Thiết bị khác đang đăng nhập - Xem tất cả.

Tại đây, Zalo sẽ liệt kê tất cả các thiết bị đang đăng nhập tài khoản Zalo. Việc kiểm tra định kỳ sẽ giúp người dùng kịp thời phát hiện và xử lý khi có dấu hiệu bất thường, đảm bảo tài khoản luôn an toàn.

Đăng xuất các thiết bị lạ để tránh mất tài khoản Zalo. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, bạn cũng nên kích hoạt tính năng Xác thực 2 lớp để bảo vệ tài khoản cho những lần đăng nhập sau.

Cụ thể, khi đăng nhập tài khoản Zalo, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng xác thực lại bằng mã xác thực. Mã này sẽ được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn liên kết với tài khoản Zalo. Do đó, chỉ có bạn mới có thể đăng nhập, đảm bảo tài khoản luôn được kiểm soát.

Theo các chuyên gia công nghệ, việc chủ động cập nhật các tính năng bảo mật sẽ giúp người dùng giảm thiểu rủi ro mất tài khoản Zalo, lừa đảo và mạo danh.

Cách bảo mật tài khoản Zalo mới nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

Người dùng nên bật tính năng này để tránh bị lộ tin nhắn Zalo (PLO)- Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên bật các tính năng bảo mật có sẵn để tránh bị lộ tin nhắn Zalo, danh bạ và thông tin cá nhân.