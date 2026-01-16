Google Gemini vừa thay đổi điều này, người dùng cần chú ý ngay

(PLO)- Google vừa triển khai bản nâng cấp lớn cho Gemini, đáng chú ý nhất là khả năng phân tích hình ảnh cá nhân trong Photos (ảnh) để suy luận về con người và địa điểm.

Bản nâng cấp đầu tiên được triển khai cho người dùng đăng ký các gói AI của Google tại Mỹ, sau đó mở rộng ra các thị trường khác và sẽ có phiên bản miễn phí với một số giới hạn.

Theo Google, đây là bước tiến hướng tới một AI thực sự cá nhân hóa. Thay vì chỉ phản hồi các câu hỏi riêng lẻ, Gemini có thể kết nối dữ liệu từ email, lịch sử tìm kiếm và đặc biệt là ảnh cá nhân để hiểu rõ hơn về thói quen, mối quan hệ và sở thích của người dùng.

Một trong những điểm gây chú ý nhất của bản nâng cấp này là việc Gemini có thể truy cập dữ liệu từ Google Photos nếu người dùng cho phép. Google cho biết AI sẽ sử dụng ảnh để suy luận những người thường xuất hiện trong đó, những địa điểm đã từng ghé thăm, cũng như mối liên hệ giữa khuôn mặt, thời gian và vị trí chụp ảnh.

Trong các ví dụ được Google đưa ra, Gemini có thể gợi ý loại lốp xe phù hợp cho gia đình bằng cách tham chiếu những chuyến đi đường dài từng được lưu trong Photos. Thậm chí, hệ thống còn có thể trích xuất thông tin như biển số xe từ ảnh chụp để phục vụ các tác vụ cụ thể.

Không chỉ Google Photos, Gmail cũng nằm trong nhóm ứng dụng có thể được kết nối. Điều này làm dấy lên lo ngại quen thuộc rằng Google sẽ dùng email cá nhân để huấn luyện AI.

Việc Google Gemini phân tích hình ảnh cá nhân trong Photos khiến nhiều người lo ngại về quyền riêng tư. Ảnh: AI

Tuy nhiên, Google khẳng định Gemini không được huấn luyện trực tiếp trên nội dung hộp thư hay thư viện ảnh của người dùng. Theo hãng, dữ liệu dùng để cải thiện hệ thống chỉ giới hạn ở các câu lệnh và phản hồi trong quá trình sử dụng Gemini.

Việc liên kết nhiều nguồn dữ liệu giúp Gemini đưa ra các gợi ý mang tính cá nhân hóa cao hơn. Google mô tả AI có thể đề xuất sách, chương trình truyền hình, quần áo hoặc kế hoạch du lịch dựa trên sở thích đã thể hiện trong email và ảnh trước đó. Trong một ví dụ, Gemini phân tích lịch sử du lịch của gia đình để đề xuất hành trình ít đông đúc hơn, thay vì những điểm đến phổ biến.

Mặc dù vậy, Google nhấn mạnh rằng tất cả các tùy chọn kết nối với ứng dụng đều được tắt theo mặc định. Người dùng phải chủ động bật và có thể lựa chọn ứng dụng cụ thể nào được phép chia sẻ dữ liệu với Gemini.

Người dùng có thể chủ động bật tắt việc Gemini kết nối với các ứng dụng. Ảnh: TIỂU MINH

Điều khiến nhiều người băn khoăn không nằm ở khả năng kỹ thuật, mà ở phạm vi phân tích dữ liệu. Nếu như việc AI đọc email để gợi ý công việc đã quen thuộc, thì việc quét toàn bộ ảnh cá nhân để suy ra con người, thời gian và địa điểm được xem là bước đi xa hơn rất nhiều so với các công cụ AI trước đây.

Google cho biết sau khi được bật, Gemini sẽ hoạt động trên web, Android và iOS.

Với người dùng phổ thông, đây có thể là thời điểm phải đưa ra quyết định rõ ràng. Gemini hứa hẹn mang lại trải nghiệm tiện lợi và cá nhân hóa hơn, nhưng đổi lại là việc AI hiểu rất sâu về đời sống cá nhân. Google cho rằng quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay người dùng, nhưng mức độ đánh đổi giữa tiện ích và quyền riêng tư sẽ khác nhau với từng người.

