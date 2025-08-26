Người trẻ đặt tour bằng AI, nhưng vì sao người lớn tuổi lại dè chừng?

(PLO)- Khảo sát mới của Kaspersky cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) hiện diện ngày càng nhiều trong đời sống, nhưng vẫn chưa được người dùng ưu tiên cho việc lên kế hoạch du lịch.

Theo báo cáo, chỉ 28% số người tham gia khảo sát từng sử dụng AI để chuẩn bị chuyến đi. Tuy nhiên, gần như tất cả trong nhóm này (96%) đều hài lòng với trải nghiệm, trong đó 44% đánh giá “hoàn hảo”, 52% đánh giá “tốt”. Đáng chú ý, có tới 84% cho biết sẽ tiếp tục sử dụng AI cho những chuyến đi trong tương lai.

Ở nhóm người dùng Internet nói chung, AI đã trở thành công cụ quen thuộc: 72% từng sử dụng, riêng nhóm dưới 35 tuổi tỉ lệ này lên đến 88%. Ngược lại, người lớn tuổi (trên 54) ít hứng thú hơn, chỉ 54% từng sử dụng và 20% thẳng thắn cho rằng không muốn trải nghiệm.

Người lớn tuổi vẫn e dè khi sử dụng AI để đặt tour du lịch. Ảnh: AI

Cách tra cứu các thủ tục hành chính bằng AI trên ứng dụng VNeID (PLO)- Mới đây, đơn vị phát triển ứng dụng VNeID đã bổ sung thêm cẩm nang số và trợ lý ảo AI, hỗ trợ người dân tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính dễ dàng hơn.

Mục đích phổ biến nhất của AI hiện nay vẫn là tìm kiếm thông tin (76%), công việc (45%) và học tập (40%). Du lịch mới chỉ là một lĩnh vực ngách, dù tiềm năng còn rất lớn.

Khảo sát chỉ ra 70% du khách từng sử dụng AI để gợi ý hoạt động tham quan, 66% chọn chỗ ở, 60% lập danh sách nhà hàng và 58% tìm vé. Các gia đình có con nhỏ tỏ ra tích cực hơn so với nhóm chưa có con, cho thấy AI giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chuẩn bị hành trình.

Tuy nhiên, mức độ sử dụng AI cho các giao dịch trực tiếp vẫn còn hạn chế. Chỉ 45% từng đặt khách sạn qua dịch vụ tích hợp AI, 43% đặt vé và 38% đặt nhà hàng.

Đáng chú ý, 45% cho biết từng tham khảo AI về thủ tục thị thực và di trú, một lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thực tế đã có trường hợp nhà văn Úc bị từ chối nhập cảnh vì tin theo thông tin sai lệch từ ChatGPT, minh chứng cho nguy cơ “ảo giác AI” (AI hallucination).

Ông Vladislav Tushkanov, Trưởng phòng Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ AI Kaspersky, nhận định: “AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định quan trọng trong đời sống hàng ngày, nhưng độ tin cậy của dữ liệu vẫn là vấn đề cần phải quan tâm. Người dùng cần coi AI như một trợ lý tham khảo, không phải nguồn quyết định cuối cùng.”

Để đảm bảo an toàn khi đi du lịch, Kaspersky khuyến cáo người dùng luôn kiểm chứng lại thông tin AI cung cấp, ưu tiên eSIM quốc tế, sử dụng VPN, đặt mật khẩu mạnh và cài phần mềm bảo mật để tránh lộ lọt dữ liệu.

Công nghệ AI mới có thể nghe lén điện thoại từ xa (PLO)- Nghiên cứu mới cho thấy AI và radar sóng milimet có thể nghe lén điện thoại từ khoảng cách 3 mét, bằng cách giải mã những rung động nhỏ nhất.