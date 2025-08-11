Tin công nghệ 11-8: Một phần mềm ai cũng sử dụng đang dính lỗ hổng nghiêm trọng

(PLO)- Tin công nghệ 11-8 sẽ có các nội dung như một phần mềm ai cũng sử dụng đang dính lỗ hổng nghiêm trọng, smartphone dành cho người ưu tiên bảo mật và riêng tư, TikTok sa thải đội ngũ kiểm duyệt, chuyển sang AI và thuê ngoài, tính năng AI mới trên Firefox gây tốn pin, Apple thử nghiệm Siri mới trên các app của bên thứ ba.

1. WinRAR dính lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, người dùng cần cập nhật ngay

Theo cảnh báo từ các chuyên gia bảo mật ESET, lỗ hổng CVE-2025-8088 cho phép tin tặc có thể cài phần mềm gián điệp vào hệ thống, đặc biệt là thư mục khởi động Windows.

Khi người dùng mở tệp RAR bị nhiễm bằng WinRAR phiên bản cũ, phần mềm độc hại sẽ tự động được cài đặt và kích hoạt mỗi khi máy khởi động, tạo điều kiện cho kẻ tấn công kiểm soát thiết bị từ xa mà không cần bất kỳ thao tác nào khác từ nạn nhân.

Đáng chú ý, lỗ hổng này đã bị nhóm hacker RomCom (Storm-0978) khai thác trong các chiến dịch lừa đảo qua email, nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm và duy trì quyền truy cập ẩn trên máy tính bị xâm nhập.

Sự cố chỉ ảnh hưởng đến các phiên bản WinRAR trên Windows và các công cụ liên quan như RAR, UnRAR, UnRAR Portable, UnRAR.dll, trong khi phiên bản dành cho Unix hoặc Android không bị tác động.

WinRAR đã phát hành bản vá lỗi, tuy nhiên người dùng cần chủ động cập nhật phần mềm ( https://www.rarlab.com/ ) để đảm bảo an toàn.

2. Smartphone dành cho người ưu tiên bảo mật và riêng tư

Metavertu 2 Max là mẫu smartphone được thiết kế hướng tới nhóm người dùng cần sự bảo mật cao. Điểm đặc biệt của thiết bị này nằm ở khả năng vận hành 2 môi trường hoàn toàn tách biệt, một dựa trên nền Android thông thường, và một không gian Web3 độc lập do Vertu phát triển.

Không gian Web3 cho phép người dùng ẩn danh, quản lý tài sản số và lưu trữ dữ liệu riêng tư trong hệ sinh thái khép kín gồm ZTalk (nhắn tin), ZBox (lưu trữ tệp) và ZChain (quản lý giao dịch).

Ngoài ra, Metavertu 2 Max hỗ trợ ủy quyền quản lý dữ liệu qua blockchain, giúp bạn hạn chế tối đa rủi ro rò rỉ khi thiết bị phải chia sẻ cho bên thứ ba.

Về thiết kế, máy tiếp tục giữ phong cách chế tác thủ công vốn là đặc trưng của Vertu. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất vẫn là phần mềm và kiến trúc bảo mật bên trong, được tối ưu cho từng người dùng thay vì hướng tới số đông.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, Metavertu 2 Max không tập trung vào việc bổ sung hàng loạt tính năng phổ thông, mà đặt trọng tâm vào quyền riêng tư và khả năng kiểm soát thông tin. Trong bối cảnh dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành mục tiêu tấn công, đây là hướng tiếp cận khác biệt so với đa số smartphone trên thị trường hiện nay.

3. TikTok sa thải đội ngũ kiểm duyệt, chuyển sang AI và thuê ngoài

TikTok vừa gây chú ý khi quyết định giải thể toàn bộ đội ngũ kiểm duyệt nội dung tại Berlin (Đức), những người chịu trách nhiệm xử lý các video vi phạm và bảo vệ an toàn người dùng trên nền tảng.

Hàng loạt nhân viên đã tổ chức đình công để phản đối việc sa thải, trong bối cảnh công ty mẹ ưu tiên thay thế con người bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo và thuê ngoài.

Theo thông tin từ The Guardian, TikTok đang đẩy mạnh tự động hóa kiểm duyệt bằng AI nhằm cắt giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả xử lý khối lượng lớn nội dung.

Tuy nhiên, quyết định này làm dấy lên lo ngại về chất lượng kiểm duyệt và khả năng nhận diện các video độc hại, bạo lực, hoặc vi phạm pháp luật. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng AI hiện chưa thể hoàn toàn thay thế sự nhạy bén của con người trong việc đánh giá nội dung phức tạp.

Động thái này cũng phản ánh xu hướng chuyển dịch của các mạng xã hội lớn, khi ngày càng nhiều công việc kiểm duyệt được giao cho máy móc và các đơn vị thuê ngoài, thay vì duy trì đội ngũ nhân sự tại chỗ.

4. Tính năng AI mới trên Firefox gây tốn pin

Mozilla vừa tung ra bản cập nhật Firefox 141, tích hợp tính năng Smart Tab Grouping, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động sắp xếp các tab theo nội dung liên quan. Tuy nhiên, nhiều người dùng phản ánh trên các diễn đàn rằng tính năng này đang gây quá tải CPU và tiêu hao pin đáng kể, đặc biệt trên các thiết bị cấu hình thấp.

Theo chia sẻ trên Reddit và diễn đàn Mozilla, Smart Tab Grouping hoạt động bằng cách liên tục phân tích nội dung từng tab để nhóm chúng lại, giúp người dùng dễ quản lý hơn.

Tuy nhiên, quá trình này sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống, dẫn đến hiện tượng máy chạy chậm, quạt tản nhiệt hoạt động liên tục và thời lượng pin giảm nhanh chóng.

Mozilla đã ghi nhận các phản hồi và khuyến nghị người dùng có thể tạm thời tắt tính năng này nếu gặp vấn đề về hiệu suất. Đại diện hãng cho biết sẽ tiếp tục tối ưu hóa thuật toán AI để giảm tải cho máy, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng trong các bản cập nhật tới.

5. Apple thử nghiệm Siri thế hệ mới với Uber, Amazon, YouTube

Apple đang tiến hành thử nghiệm bản nâng cấp lớn cho Siri, với khả năng tương tác sâu hơn với các ứng dụng bên thứ ba như Uber, Amazon, YouTube, WhatsApp và Facebook.

Theo nguồn tin từ 9to5Mac, Siri mới sẽ tích hợp công nghệ App Intents, cho phép xử lý các lệnh phức tạp như đặt xe, mua hàng, gửi tin nhắn, thậm chí bình luận trên mạng xã hội, tất cả chỉ bằng giọng nói.

Bản nâng cấp này dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào đầu năm 2026, hứa hẹn mang lại trải nghiệm thông minh hơn, cá nhân hóa và tiện lợi. Apple cũng đang phối hợp với các nhà phát triển ứng dụng để tối ưu hóa khả năng tương tác, giúp Siri hiểu rõ ngữ cảnh và thực hiện nhiều tác vụ liên kết giữa các app.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong cuộc đua AI giữa Apple, Google và các đối thủ lớn, đồng thời mở ra tiềm năng biến Siri thành trợ lý thực sự, hỗ trợ mọi hoạt động thường ngày của người dùng trên hệ sinh thái Apple.

