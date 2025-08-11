Người dùng điện thoại Samsung nên cập nhật bảo mật tháng 8 ngay lập tức

Samsung tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nhà sản xuất thiết bị Android triển khai bản cập nhật bảo mật nhanh nhất. Hiện tại, bản vá tháng 8 đã được phát hành cho các thiết bị Galaxy cao cấp, và sẽ mở rộng sang nhiều mẫu điện thoại, máy tính bảng khác trong thời gian tới.

Thông thường, bản cập nhật bảo mật không bổ sung tính năng mới hay thay đổi giao diện, nhưng mang đến các bản sửa lỗi quan trọng, giúp thiết bị hạn chế bị tấn công. Người dùng được khuyến nghị cập nhật ngay khi có thông báo để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Người dùng điện thoại Samsung nên cập nhật bảo mật càng sớm càng tốt.

Danh sách các mẫu điện thoại Samsung đã nhận được bản vá:

- Galaxy S25

- Galaxy S25+

- Galaxy S25 Ultra

- Galaxy A56

Theo thông tin từ Samsung, bản cập nhật bảo mật 8-2025 giúp khắc phục 21 lỗ hổng có mức nghiêm trọng cao (CVE) từ Google, và 18 bản vá riêng của hãng, nhằm đảm bảo thiết bị của người dùng không bị truy cập trái phép, lấy dữ liệu nhạy cảm hoặc xóa tệp.

Để cập nhật bảo mật, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Download and Install (tải về và cài đặt).

