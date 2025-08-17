Tin công nghệ 17-8: Google gợi ý các điểm du lịch cho những ai 'đi đâu cũng được' bằng AI

(PLO)- Tin công nghệ 17-8 sẽ có các nội dung như Google gợi ý các điểm du lịch cho những ai chưa biết đi đâu, POCO Carnival 2025 có gì đặc biệt? Microsoft tung bản vá bắt buộc cho Windows Defender, Apple khôi phục tính năng đo SpO₂ trên Watch Series 9, Ultra 2.

1. Google gợi ý các điểm du lịch cho những ai chưa biết đi đâu

Mới đây, Google đã bổ sung thêm tùy chọn Inspire me trên Google Flights, tự động gợi ý các điểm du lịch phù hợp với người dùng bằng AI.

Cụ thể, bạn chỉ cần nhập ngân sách, thời gian rảnh và một vài sở thích (biển, ẩm thực đường phố, bảo tàng…), hệ thống sẽ gợi ý danh sách thành phố kèm giá vé thấp nhất trong tháng, thời tiết và xếp hạng hoạt động vui chơi.

Google cam kết dữ liệu vé được cập nhật gần như theo thời gian thực từ hơn 300 hãng bay và đại lý. Tính năng này hiện đang được thử nghiệm trên giao diện web ở Mỹ, Canada và Úc trước khi mở rộng ra toàn cầu cuối năm nay. Đây là bước tiến mới của Google nhằm biến AI thành trợ lý du lịch, cạnh tranh trực tiếp với Hopper và Kayak.

2. POCO Carnival 2025 có gì đặc biệt?

POCO vừa khởi động POCO Carnival 2025, sự kiện công nghệ thường niên lớn nhất của hãng, đồng thời đánh dấu cột mốc 7 năm có mặt trên thị trường. Năm nay, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 27-8 với loạt hoạt động trực tuyến, và ưu đãi trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada.

Tại Việt Nam, POCO tập trung vào 3 sản phẩm chính. Ở phân khúc cao cấp, POCO X7 Pro được trang bị chip Dimensity 8400-Ultra, pin 6.000 mAh sạc nhanh 90 W và màn hình AMOLED CrystalRes 6,67 inch tần số quét 120 Hz.

Máy hỗ trợ kháng nước bụi IP68 và có camera chính 50 MP tích hợp OIS. Trong dịp Carnival, bản 12 GB + 256 GB giảm còn 10,29 triệu đồng, bản 8 GB + 256 GB còn 9,29 triệu đồng.

Ở phân khúc tầm trung, POCO M6 sử dụng chip MediaTek Helio G91-Ultra, RAM mở rộng đến 16 GB, màn hình 6,79 inch và camera chính 108 MP. Pin 5.030 mAh sạc nhanh 33 W, đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày. Thiết bị được bán với giá 3,49 triệu đồng cho bản 8 GB + 256 GB, và 3,09 triệu đồng cho bản 6 GB + 128 GB.

Cuối cùng là POCO C75, hướng đến người dùng phổ thông với màn hình 6,88 inch 120 Hz, pin 5.160 mAh, sạc 18 W và camera 50 MP. Bản 8 GB + 256 GB hiện giảm còn 2,99 triệu đồng.

Bên cạnh đó, POCO Carnival 2025 còn có các thử thách trực tuyến nhằm tăng tương tác với cộng đồng.

3. Microsoft tung bản vá bắt buộc cho Windows Defender

Theo tài liệu nội bộ, bản vá mang mã KB5007652 sẽ giúp khắc phục lỗ hổng zero-day cho phép mã độc vượt qua SmartScreen, và cắm sâu vào hệ thống trước khi các định nghĩa virus kịp tải xuống.

Microsoft cho biết “mọi bản ISO phân phối nội bộ lẫn bên thứ ba cần được cập nhật thủ công hoặc tái đóng gói” để bảo đảm người dùng không khởi động PC với phiên bản Defender lỗi thời.

Đáng chú ý, hãng cũng khuyến nghị quản trị viên CNTT nên bật chế độ “Block at First Sight” nhằm chặn tập tin khả nghi ngay lập tức thay vì đợi kết quả quét.

Trong bối cảnh ransomware hoành hành, động thái cứng rắn của Microsoft có thể trở thành chuẩn mới cho quy trình triển khai ISO trong doanh nghiệp.

4. Apple khôi phục tính năng đo SpO₂ trên Watch Series 9, Ultra 2

Sau gần 9 tháng bị vô hiệu hóa vì tranh chấp sáng chế với Masimo, cảm biến đo oxy máu (SpO₂) trên Apple Watch Series 9, Series 10 và Ultra 2 đã chính thức hoạt động trở lại tại thị trường Mỹ thông qua bản cập nhật watchOS 10.5.1.

Apple tuyên bố đã đạt thỏa thuận cấp phép toàn diện, chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu của Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) hồi cuối 2024.

Người dùng chỉ cần cập nhật firmware, mở ứng dụng Blood Oxygen và tạm dừng cánh tay 15 giây để nhận kết quả. Dữ liệu SpO₂ cũng được đồng bộ vào ứng dụng Sức khỏe trên iPhone, hỗ trợ cảnh báo khi nồng độ oxy xuống thấp bất thường.

Các chuyên gia y tế đánh giá tính năng này hữu ích cho người bị hen suyễn, ngưng thở khi ngủ hoặc vận động viên tập luyện ở vùng cao. Việc khôi phục SpO₂ giúp Apple Watch lấy lại lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ như Galaxy Watch 7 hay Fitbit Charge 7, đồng thời xoa dịu lo ngại của hàng triệu khách đã bỏ ra tới 799 USD cho Ultra 2 nhưng bị mất tính năng y tế quan trọng.

