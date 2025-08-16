Đừng đăng những bức ảnh này lên Facebook hoặc Instagram của bạn

(PLO)- Các chuyên gia an ninh mạng vừa đưa ra cảnh báo mới về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi người dùng đăng ảnh lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram.

Theo các chuyên gia, những bức ảnh tưởng chừng vô hại lại có thể bị tội phạm mạng lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Thu thập dữ liệu từ hình ảnh và mạng xã hội

Hiện nay, các cuộc tấn công mạng không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp thông tin truyền thống mà còn khai thác các dữ liệu đăng tải trên mạng xã hội. Tội phạm mạng sử dụng AI để nhanh chóng phân tích, tổng hợp dữ liệu từ nguồn mở, bao gồm ảnh cá nhân, bình luận, thẻ tag, thông tin về nơi làm việc, đồng nghiệp, thậm chí các tài liệu nhạy cảm vô tình xuất hiện trong ảnh.

Chuyên gia của Kaspersky nhấn mạnh: “Đừng đăng ảnh tài liệu hoặc thông tin nhạy cảm liên quan đến công việc, như tên phòng ban hay tên sếp, lên mạng xã hội”. Những thông tin này có thể bị kẻ xấu sử dụng để lừa đảo đồng nghiệp, hoặc khai thác các bí mật doanh nghiệp.

Hạn chế đăng tải, chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội để tránh lộ thông tin.

Sự phát triển của AI giúp tội phạm mạng tạo ra các cuộc tấn công được cá nhân hóa ở mức độ cao, nhắm vào từng cá nhân hoặc nhóm cụ thể.

Các công cụ OSINT (thu thập thông tin nguồn mở) do AI hỗ trợ cho phép kẻ xấu tổng hợp, phân tích dữ liệu cực nhanh, từ đó xây dựng các kịch bản lừa đảo thuyết phục hơn bao giờ hết.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là giả mạo email, tin nhắn, thậm chí website của các thương hiệu lớn như Microsoft, Google, Apple. Nhờ AI, các văn bản lừa đảo ngày càng ít lỗi chính tả, ngữ pháp và có thể bắt chước hoàn hảo phong cách, hình ảnh của các trang web chính hãng, khiến người dùng khó phân biệt thật giả.

Ngoài ra, tội phạm mạng còn lợi dụng các nền tảng hợp pháp như Google Dịch, Telegraph để vượt qua các bộ lọc bảo mật, trộm dữ liệu sinh trắc học, chữ ký, giọng nói và lách luật xác thực hai lớp (2FA).

Người dùng cần làm gì để tự bảo vệ mình?

Trước khi đăng ảnh, bạn hãy tự hỏi: “Kẻ xấu có thể thu thập thông tin gì từ hình ảnh, thẻ tag hoặc bình luận này?”. Đặc biệt, không tiết lộ địa chỉ nhà, tên con cái, nơi làm việc, hoặc các hoạt động cá nhân lên mạng xã hội.

Kaspersky khuyến nghị người dùng nên thận trọng với mọi cuộc gọi, email, tin nhắn bất ngờ, không nhấp vào liên kết lạ, và tuyệt đối không chia sẻ mã OTP với bất kỳ ai. Ngoài ra, cần cảnh giác với các video có sự xuất hiện của người nổi tiếng vì có thể là sản phẩm của AI.

Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phát triển, việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội là điều cần thiết hơn bao giờ hết.

