Nhà mạng tăng tốc chuẩn bị hạ tầng cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9

(PLO)- Nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối tăng đột biến trong dịp Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9, các nhà mạng đã đồng loạt triển khai hàng loạt giải pháp công nghệ, mở rộng dung lượng và phủ sóng 5G trên diện rộng tại các khu vực diễn ra sự kiện.

Để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm Đại lễ 2-9, các nhà mạng đã triển khai hàng loạt giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ liên lạc và Internet không gián đoạn, đồng thời tối ưu hóa chất lượng kết nối trong những khu vực có mật độ người dùng cao nhất.

Nhà mạng VinaPhone triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9.

Theo đó, VNPT sẽ phát sóng bổ sung 1.100 cell 4G, triển khai 106 điểm phát sóng lưu động/dã chiến và lắp đặt IBS/Smallcell ở các vị trí chiến lược như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, nhà ga T2 Nội Bài… và các sự kiện lớn như “Tổ quốc trong tim” (SVĐ Mỹ Đình), “V-Concert” (Trung tâm Triển lãm Cổ Loa), hay trình diễn Drone thủy lực tại Hồ Tây.

Ngoài phục vụ người dùng, đơn vị này còn đảm bảo hạ tầng truyền dẫn cho VTV và HTV với hệ thống cáp quang, điểm cầu truyền hình và màn hình LED phục vụ truyền hình trực tiếp.

Đáng chú ý, nhiều ưu đãi kết nối cũng được triển khai, khuyến khích người dân chia sẻ hình ảnh, video trực tiếp. Một số nhà mạng còn mở rộng miễn phí truy cập các nền tảng truyền hình và dịch vụ nội dung số trong thời gian diễn ra Đại lễ.

Cụ thể, từ 15-8 đến hết 5-9, tất cả thuê bao VinaPhone trả trước và trả sau sẽ nhận 80 GB Data tốc độ cao hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần soạn tin nhắn 80NAM gửi 888, sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm nhận ưu đãi.

Về phía MobiFone, đơn vị này cũng tăng cường dung lượng mạng 4G, 5G, sử dụng xe phát sóng lưu động và giải pháp tối ưu lưu lượng nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động diễu binh, biểu diễn nghệ thuật, pháo hoa và các sự kiện bên lề.

Song song với các giải pháp công nghệ, MobiFone đã lắp đặt hơn 200 trạm phát sóng lưu động tại các điểm tổ chức sự kiện, đồng thời huy động hàng trăm kỹ sư và nhân viên kỹ thuật túc trực 24/7 tại hiện trường.

Ngoài ra, nhà mạng này còn sử dụng học máy (Machine Learning) để liên tục theo dõi và phân tích hành vi người dùng trong thời gian thực. Dựa trên dữ liệu thu thập được, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh các yếu tố như băng thông, vùng phủ sóng và chất lượng kết nối để phù hợp với tình hình thực tế.

Nếu đang sử dụng mạng MobiFone, người dùng có thể đăng ký gói cước VN80 (34.000 đồng) để nhận 80 GB data sử dụng trong 7 ngày.

Trong khi đó, Viettel cũng triển khai hơn 2.400 giải pháp tối ưu mạng, bao gồm phát sóng mới 500 trạm BTS 5G, 1.200 trạm nhỏ 5G tại các điểm tập trung đông người, 700 trạm 4G tạm thời và 25 xe phát sóng cơ động.

Hệ thống tối ưu mạng X-Optimization kết hợp AI được sử dụng để dự đoán điểm nóng lưu lượng, tự động điều chỉnh vùng phủ sóng theo thời gian thực, đảm bảo chất lượng kết nối cho cả 4G và 5G.

Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn “rảnh rỗi”.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ hạ tầng, công nghệ quản lý mạng thông minh và chính sách ưu đãi data, các nhà mạng kỳ vọng sẽ đảm bảo mọi kết nối thông suốt, giúp hàng triệu người dân ghi lại và chia sẻ trọn vẹn những khoảnh khắc lịch sử của Đại lễ 80 năm Quốc khánh.

