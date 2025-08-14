FBI cảnh báo không trả lời tin nhắn này trên điện thoại của bạn

(PLO)- Ngày càng có nhiều người dùng trở thành mục tiêu của các trò lừa đảo khi trả lời tin nhắn lạ qua điện thoại.

Theo báo cáo mới nhất từ MalwareBytes, những tin nhắn tưởng chừng như vô hại như “Hey”, “Hello” hoặc tin nhắn nhầm số… thực chất lại được soạn thảo kĩ lưỡng để kích thích sự tò mò và thôi thúc người nhận phản hồi.

Khi bạn trả lời, kẻ lừa đảo sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện thân thiện, dần xây dựng lòng tin và dẫn dắt tới các hình thức lừa đảo tài chính, đầu tư tiền ảo hoặc thậm chí tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm.

Người dùng tuyệt đối không trả lời tin nhắn lạ để tránh bị lừa đảo.

2,5 tỉ người dùng Gmail cần thực hiện việc này ngay (PLO)- Google vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp tới 2,5 tỉ người dùng Gmail, sau khi ghi nhận làn sóng tấn công lừa đảo, mạo danh nhân viên hỗ trợ Google nhằm chiếm đoạt tài khoản.

Vì sao tuyệt đối không nên trả lời tin nhắn lạ?

Theo các chuyên gia, việc phản hồi xác nhận sẽ khiến số điện thoại của bạn bị đánh dấu là đang hoạt động, điều này có thể khiến bạn trở thành mục tiêu cho các vụ lừa đảo tiếp theo.

Ngay cả khi bạn không bị lừa, số điện thoại của bạn cũng có thể bị bán cho các nhóm lừa đảo khác.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo qua tin nhắn trong năm qua lên tới 470 triệu USD, trong đó một phần lớn xuất phát từ những tin nhắn nhầm số tưởng như vô hại.

Hãng bảo mật McAfee cảnh báo, cứ 4 người Mỹ thì có 1 người nhận được các tin nhắn kiểu này, và đây thường là bước khởi đầu cho những cuộc lừa đảo dài hơi nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc toàn bộ tài sản.

Làm gì khi nhận được tin nhắn lạ?

- Không trả lời tin nhắn hoặc nhấp vào liên kết .

- Chặn số điện thoại gửi tin nhắn.

- Báo cáo tới nhà mạng để xử lý theo quy định.

- Chia sẻ cảnh báo với cộng đồng để mọi người cùng cảnh giác.

Bên cạnh đó, các ngân hàng lớn cũng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không nhấp vào liên kết hoặc gọi lại các số điện thoại trong tin nhắn. Chỉ liên hệ thông qua các kênh chính thức của tổ chức, đồng thời tận dụng các ứng dụng công nghệ như Scam Guard, TrueCaller… để kiểm tra mức độ an toàn của tin nhắn, email, số điện thoại lừa đảo.

Báo cáo các tin nhắn, số điện thoại lừa đảo với nhà mạng hoặc thông qua tổng đài 156. Ảnh: TIỂU MINH

FBI nhấn mạnh, nếu nghi ngờ bị lừa đảo, bạn hãy chấm dứt liên lạc ngay lập tức và báo cho cơ quan chức năng.

Trong bối cảnh lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi, người dùng cần chủ động tự bảo vệ thông tin cá nhân, cảnh giác trước các tin nhắn lạ và thường xuyên cập nhật thông tin về các chiêu trò mới để tránh bị sập bẫy.

Cảnh báo dành cho người dùng iPhone và Android: Không nên lưu những ứng dụng này trên điện thoại (PLO)- Theo báo cáo của Dự án Minh bạch Công nghệ (TTP), hàng triệu người dùng iPhone và Android đã vô tình tải về các ứng dụng VPN do các công ty Trung Quốc sở hữu, khiến dữ liệu cá nhân có thể bị chuyển ra nước ngoài mà không hề hay biết.