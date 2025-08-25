Danh sách các mẫu iPhone cũ giảm giá trong tháng 8

(PLO)- Nhiều cửa hàng hiện đang giảm giá các mẫu iPhone cũ để thu hút người tiêu dùng trước khi Apple chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới vào tháng 9.

Giá iPhone mới có thể biến động

Theo phân tích từ Rosenblatt Securities, nếu Mỹ áp thuế mới lên các quốc gia sản xuất, Apple có thể buộc phải tăng giá iPhone thêm tới 43% để bù chi phí. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng iPhone mới sẽ ngày càng đắt đỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số và thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, các mẫu iPhone cũ trở thành lựa chọn yêu thích của người tiêu dùng. Báo cáo từ CCS Insight cho thấy Apple chiếm tới 60% thị phần smartphone đã qua sử dụng toàn cầu, điều này cho thấy sức hút của các thiết bị iOS, ngay cả khi không còn là hàng mới.

Số liệu từ Counterpoint Research cho biết thị trường smartphone Việt Nam giảm 15% trong 5 tháng đầu năm 2025. Người tiêu dùng ngày càng thận trọng, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm cũ để cân đối chi tiêu.

Nhiều người chuyển sang chọn mua các mẫu iPhone cũ thay vì thiết bị mới để tiết kiệm chi phí.

Thay vì bỏ ra số tiền lớn cho các thiết bị vừa ra mắt, nhiều người chọn iPhone cũ để có mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được trải nghiệm iOS ổn định, được Apple cập nhật phần mềm và có bảo hành từ các hệ thống bán lẻ.

Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, chỉ trong nửa đầu tháng 8, lượng khách hàng mua các mẫu iPhone cũ đã tăng khoảng 10% so với tháng trước. Đặc biệt, các mẫu flagship cũ như iPhone 14 Pro hay iPhone 15 Pro Max được nhiều người quan tâm.

Các mẫu iPhone cũ giảm giá sâu trong tháng 8

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, một số hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã điều chỉnh lại mức giá theo hướng giảm mạnh cho nhiều mẫu iPhone cũ.

Các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp như iPhone 15 Pro Max 256 GB đã qua sử dụng hiện có giá chỉ từ khoảng 21 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max từ 10 triệu đồng, trong khi iPhone 11 Pro Max Like New rơi vào khoảng 7,7 triệu đồng.

Nhiều mẫu iPhone cũ hiện chỉ còn vài triệu đồng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong vài năm tới.

Ở phân khúc phổ thông, những mẫu như iPhone 8 Plus, iPhone Xs Max, iPhone 11 hay iPhone 14 cũ cũng trở thành lựa chọn “vừa túi tiền”. Giá bán dao động từ 2,8 triệu đồng cho iPhone 8 Plus, khoảng 6,2 triệu đồng cho iPhone Xs Max, hơn 4,5 triệu đồng cho iPhone 11, và từ 8 triệu đồng cho iPhone 14 cũ.

Mức giá này giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận iPhone, đặc biệt là sinh viên và người có nhu cầu cơ bản nhưng vẫn muốn trải nghiệm hệ sinh thái iOS.

Điểm cộng lớn nhất của iPhone cũ là khả năng duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài, cùng chính sách cập nhật phần mềm thường xuyên của Apple.

Ngoài ra, các hệ thống bán lẻ còn triển khai chính sách dùng thử và bảo hành pin dài hạn, giúp người dùng yên tâm hơn khi chọn mua thiết bị đã qua sử dụng.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, xu hướng tiết kiệm nhưng vẫn đủ trải nghiệm được dự đoán sẽ tiếp tục đẩy mạnh sức mua iPhone cũ tại Việt Nam.

