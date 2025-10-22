iPhone 17 đã biến Apple thành công ty công nghệ trị giá 4.000 tỉ USD như thế nào?

(PLO)- Không cần những chiêu trò quảng cáo rầm rộ, iPhone 17 vẫn đang giúp Apple tiến đến gần cột mốc 4.000 tỉ USD, một con số từng được xem là không tưởng ngay cả với những gã khổng lồ công nghệ.

Dòng iPhone 17 tăng trưởng hơn 14% so với thế hệ trước

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, chỉ trong 10 ngày đầu tiên mở bán ở hai thị trường chủ chốt là Mỹ và Trung Quốc, dòng iPhone 17 đã bán ra nhiều hơn 14% so với dòng iPhone 16.

Các chuyên gia lý giải rằng, iPhone 17 (phiên bản tiêu chuẩn) bán chạy vì đã mang lại giá trị tuyệt vời so với số tiền bỏ ra. Đơn cử như chip mới, màn hình cải thiện, bộ nhớ trong lớn hơn và camera selfie được nâng cấp, nhưng vẫn giữ nguyên mức giá so với iPhone 16.

iPhone mới bán chạy hơn 14% so với người tiền nhiệm. Ảnh: TIỂU MINH

Chiến lược định giá và sản xuất của Apple

Apple đã đi ngược lại xu hướng giảm giá phổ biến, thay vào đó, hãng vẫn giữ nguyên mức giá khởi điểm 799 USD cho phiên bản tiêu chuẩn iPhone 17.

Ngoài ra, hãng còn công bố khoản đầu tư bổ sung 100 tỉ USD tại Mỹ, nhằm củng cố chuỗi cung ứng và đánh trúng tâm lý nhà đầu tư về khả năng phát triển dài hạn.

Sự kết hợp giữa doanh số thực và tín hiệu tích cực với nhà đầu tư đã đẩy cổ phiếu Apple tăng khoảng 4% trong một phiên giao dịch gần đây, giúp vốn hóa của công ty tăng lên khoảng 3.900 tỉ USD, chỉ xếp sau Nvidia.

Có thể thấy, cột mốc 4.000 tỉ USD không chỉ đơn thuần là một con số tài chính, mà nó còn cho thấy chiến lược kinh doanh của công ty vẫn đang vận hành hiệu quả. Tuy nhiên, để có thể duy trì vị thế, các chuyên gia phân tích khuyến cáo Apple cần mở rộng thế mạnh sang các lĩnh vực khác như AI, thực tế tăng cường và hệ sinh thái dịch vụ.

Ghi nhận tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 hiện có giá khoảng 24,9 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, và khoảng 63,99 triệu đồng cho phiên bản Pro Max 2 TB. Lưu ý, giá sản phẩm có thể thay đổi tùy theo màu sắc, đặc biệt là các phiên bản đang "hot" như màu cam, màu bạc.

Để tiết kiệm chi phí, người dùng nên tham khảo kĩ các chương trình khuyến mãi, thu cũ đổi mới, trả góp 0% trước khi nâng cấp iPhone mới. Nếu không dư dả về tài chính, bạn có thể chọn mua các mẫu iPhone đời cũ như iPhone 16e 128 GB, hiện chỉ còn 14,99 triệu đồng.

Nhu cầu tăng cao đối với dòng iPhone mới là một trong những lý do khiến giá trị vốn hóa thị trường của Apple gần đạt cột mốc 4.000 tỉ USD. Ảnh: TIỂU MINH

