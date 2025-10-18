iPhone 17 Pro Max màu cam bất ngờ đổi màu khiến người dùng hoang mang

(PLO)- Một hiện tượng kỳ lạ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao khi một số mẫu iPhone 17 Pro Max đột nhiên đổi từ màu cam sang màu hồng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Mọi chuyện bắt đầu từ bài đăng của người dùng Reddit có tên DakAttack316, người chia sẻ hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam dần chuyển sang màu hồng chỉ sau vài tuần. Video lan truyền trên TikTok nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

Hiện Apple vẫn chưa lên tiếng, nhưng các chuyên gia công nghệ cho rằng hiện tượng này có thể liên quan đến oxy hóa kim loại hoặc tác động tia UV lên lớp phủ nhôm anot hóa. Ông Lee Elliot, Giám đốc sản phẩm tại trang Compare and Recycle, nhận định: “Dù nguyên nhân chính xác chưa được xác định, việc đổi màu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị khi người dùng muốn đổi sang đời iPhone mới”.

iPhone 17 Pro Max màu cam đổi thành màu hồng chỉ sau vài tuần sử dụng. Ảnh: Reddit

Theo dữ liệu của Compare and Recycle, iPhone 17 Pro trong tình trạng tốt có giá thu lại trung bình 964 USD, trong khi máy bị trầy xước hoặc đổi màu chỉ còn khoảng 696 USD, tức giảm gần 270 USD. Elliot cho rằng những thay đổi bề mặt xuất hiện quá sớm là điều báo động, đặc biệt nếu nguyên nhân đến từ phản ứng với khoáng chất trong mồ hôi tay.

iPhone bị đổi màu sẽ bị mất giá khoảng 270 USD. Ảnh: Reddit

Đây không phải lần đầu iPhone gặp vấn đề. Trước đó, người dùng cũng đã gặp một số sự cố như Antennagate (mất sóng trên iPhone 4), Bendgate (iPhone 6 Plus bị cong khi để túi quần), hay Batterygate (Apple bóp hiệu năng iPhone cũ để bảo vệ pin).

Sự cố lần này được đặt tên là #colorgate, khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về độ bền của vật liệu mới mà Apple đang sử dụng. Theo các chuyên gia, người dùng nên sử dụng ốp lưng có viền nhô và che cụm camera để giảm thiểu rủi ro va chạm hoặc oxy hóa.

Đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

