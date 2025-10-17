Người dùng iPhone nên bật tính năng này ngay lập tức để chặn tin nhắn lừa đảo

(PLO)- Apple vừa bổ sung một lớp bảo vệ mới trong iOS 26, giúp tự động chặn các tin nhắn lừa đảo chứa nội dung hoặc liên kết độc hại, vốn đang là hình thức tấn công mạng phổ biến nhất hiện nay.

Do dó, nếu bạn ít phải nhận các tin nhắn lạ trên iPhone thì đó không phải là điều trùng hợp.

Theo cảnh báo từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các tin nhắn mạo danh như “phí cầu đường chưa thanh toán”, “bưu kiện chưa giao”, “hoàn tiền Amazon”, “khóa tài khoản ngân hàng” hay “xác minh iCloud” đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Hầu hết những chiến dịch này được vận hành bằng các bộ công cụ phát triển tại Trung Quốc, sau đó bán ra nước ngoài, sử dụng SIM rác để phát tán tin nhắn hàng loạt.

Báo cáo của Wall Street Journal cho biết các nhóm tội phạm mạng đã thu về hơn 1 tỉ USD từ các hoạt động lừa đảo qua tin nhắn, trong khi hãng bảo mật BioCatch ghi nhận số vụ tấn công SMS phishing (lừa đảo tin nhắn) tăng gấp 10 lần chỉ trong năm qua.

Apple cảnh báo tất cả người dùng iPhone không trả lời những tin nhắn này (PLO)- Người dùng iPhone đang phải đối mặt với làn sóng lừa đảo qua tin nhắn ngày càng tinh vi, khiến Apple phải phát đi cảnh báo khẩn cấp.

Người dùng iPhone nên bật tính năng lọc tin nhắn không xác định để chặn tin nhắn lừa đảo.

Trước mối đe dọa này, Apple đã triển khai một tính năng mới trong iOS 26 được gọi là bộ lọc tin nhắn Không xác định. Tính năng này sẽ tự động phát hiện và chuyển các tin nhắn nghi ngờ là thư rác hoặc lừa đảo vào thư mục Thư rác trong ứng dụng Tin nhắn (Messages). Người dùng sẽ không nhận được thông báo, không thể trả lời hoặc nhấp vào liên kết trong những tin nhắn này, trừ khi chủ động chuyển chúng về Hộp thư đến.

Apple cho biết tính năng được bật mặc định trên mọi thiết bị iPhone, giúp ngăn người dùng tiếp xúc với các tin nhắn gây hại hoặc gây xao nhãng. Người dùng có thể kiểm tra bằng cách vào Cài đặt - Tin nhắn - Người gửi không xác định để đảm bảo bộ lọc đang hoạt động.

Nếu một tin nhắn quan trọng bị chặn nhầm, bạn có thể mở ứng dụng Tin nhắn, chọn Thư rác từ menu góc trên bên phải, rồi khôi phục lại theo cách thủ công. Ngược lại, nếu gặp nội dung nghi ngờ, lựa chọn an toàn nhất vẫn là xóa bỏ.

Theo thống kê của Apple, mỗi ngày có hàng triệu tin nhắn rác đã bị chặn nhờ bộ lọc mới trên iOS 26, giúp người dùng an toàn hơn trước làn sóng lừa đảo thông qua tin nhắn.

Phần mềm gián điệp này có thể lén đọc tin nhắn mà bạn không hề hay biết (PLO)- Phần mềm gián điệp ClayRat có thể đọc tin nhắn, chụp ảnh, tự động thực hiện cuộc gọi mà người dùng không hề hay biết.