Bật các tính năng này sẽ giúp bạn hạn chế bị đọc lén tin nhắn Zalo

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể hạn chế được việc bị người khác đọc lén tin nhắn Zalo.

Zalo hiện là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam với hơn 78 triệu người dùng, vượt qua các nền tảng quốc tế như Facebook, Messenger, TikTok và YouTube.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận dụng các tính năng bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư khi trò chuyện trực tuyến. Dưới đây là 3 tính năng nổi bật giúp người dùng Zalo tránh bị lộ tin nhắn.

Bật những tính năng bảo mật quan trọng để bảo vệ tin nhắn Zalo. Ảnh: MINH HOÀNG

1. Tin nhắn tự xóa

Tính năng này cho phép người dùng thiết lập thời gian tự động xóa tin nhắn sau 1, 7 hoặc 14 ngày. Khi được kích hoạt, mỗi tin nhắn sẽ xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Đặc biệt, tin nhắn sau khi bị xóa sẽ không thể khôi phục, giúp hạn chế tối đa nguy cơ lộ thông tin.

Để kích hoạt, bạn hãy mở cuộc trò chuyện cần bảo mật, nhấn vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải, chọn Tin nhắn tự xóa. Tiếp theo, người dùng chỉ cần thiết lập thời gian xóa tự động theo mong muốn rồi lưu lại. Lưu ý, đối với các cuộc trò chuyện nhóm, bạn cần phải là trưởng nhóm mới có thể kích hoạt tính năng này.

Cách bật tính năng tự xóa tin nhắn Zalo. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Rời nhóm Zalo trong im lặng

Không ít người cảm thấy phiền khi bị thêm vào các nhóm chat không mong muốn hoặc muốn rời nhóm mà không muốn gây chú ý. Zalo cho phép bạn rời nhóm mà không thông báo cho các thành viên khác, đồng thời chặn người lạ thêm lại vào nhóm.

Để thực hiện, bạn hãy bấm vào menu ở góc phải của nhóm cần thoát, kéo xuống cuối cùng và chọn Rời nhóm. Lúc này, màn hình sẽ hiển thị tùy chọn Rời nhóm trong im lặng (Zalo sẽ không thông báo việc bạn rời nhóm), và Chặn thêm vào nhóm này (không cho phép người khác thêm bạn lại vào nhóm).

Cách rời nhóm Zalo trong im lặng và chặn người khác thêm lại vào nhóm. Ảnh: MINH HOÀNG

3. Bảo vệ tài khoản

Để đảm bảo tài khoản Zalo luôn an toàn, người dùng nên thường xuyên kiểm tra các thiết bị đã đăng nhập, kích hoạt bảo mật hai lớp và khóa ứng dụng bằng mã PIN.

Để thực hiện, bạn hãy vào Cài đặt Zalo - Tài khoản và bảo mật - Kiểm tra bảo mật. Lúc này, hệ thống sẽ kiểm tra toàn diện tình trạng bảo mật, đơn cử như danh sách các thiết bị đang đăng nhập, bảo mật 2 lớp, định danh tài khoản… Nếu mục nào yếu hoặc chưa thực hiện, người dùng nên nhanh chóng kích hoạt hoặc sửa lỗi để hạn chế bị mất tài khoản Zalo.

Cách bảo mật tài khoản Zalo bằng những tính năng có sẵn. Ảnh: MINH HOÀNG

