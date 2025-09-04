250 triệu hồ sơ cá nhân bị rò rỉ, người dùng cần làm gì?

(PLO)- Mới đây, các chuyên gia bảo mật tại Cyber News đã cảnh báo về một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn, với khoảng 250 triệu hồ sơ cá nhân bị công khai trên mạng.

250 triệu hồ sơ cá nhân bị rò rỉ

Theo đó, dữ liệu bị rò rỉ có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email và nhiều thông tin cá nhân khác của người dùng tại Canada, Mexico, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và UAE. Đây được xem là một trong những vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từng được ghi nhận trong năm nay.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cách kiểm tra trực tiếp xem cá nhân nào bị ảnh hưởng, và các cơ quan chức năng cũng chưa xác nhận chính thức về nguồn gốc của vụ rò rỉ này.

Thông tin trong hồ sơ cá nhân bị rò rỉ. Ảnh: Cyber News

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, người dùng cần cảnh giác với những email có dấu hiệu lừa đảo, cuộc gọi bất thường hoặc những tài khoản mới được lập dưới tên mình.

Có thể thấy, việc bảo vệ thông tin cá nhân ngày càng trở nên khó khăn trong bối cảnh các vụ rò rỉ dữ liệu diễn ra liên tục. Khi dữ liệu cá nhân đã bị đánh cắp và phát tán, người dùng gần như không thể lấy lại, đồng thời phải đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp danh tính.

Cách xóa thông tin cá nhân khỏi kết quả tìm kiếm Google mới nhất năm 2025 (PLO)- Việc thông tin cá nhân xuất hiện trên Internet không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật. Dưới đây là cách để yêu cầu Google xóa thông tin cá nhân khỏi kết quả tìm kiếm.

Làm thế nào để biết mình có lộ mật khẩu không?

- Đặt lại mật khẩu cho tất cả các tài khoản được liên kết với mật khẩu bị rò rỉ. Sử dụng mật khẩu mạnh cho mỗi tài khoản, ít nhất 12 kí tự, bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

- Bật xác thực đa yếu tố (MFA) bất cứ khi nào có thể. Điều này giúp tăng cường bảo mật bằng cách yêu cầu xác minh bổ sung ngoài mật khẩu.

- Sử dụng phần mềm quản lý mật khẩu để tạo và lưu trữ mật khẩu an toàn, đơn cử như đơn cử như Bitwarden, 1Password…

Để biết mình có bị lộ mật khẩu không, bạn hãy truy cập vào trang web https://haveibeenpwned.com , nhập email hoặc tên người dùng vào ô tìm kiếm. Trang web sẽ hiển thị thông tin về các vụ vi phạm dữ liệu mà email hoặc tên người dùng của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Kiểm tra mật khẩu của bạn có bị rò rỉ hay không. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu thấy cảnh báo này, Facebook của bạn đang bị hack (PLO)- Người dùng Facebook đang phải đối mặt với một chiến dịch tấn công mạng tinh vi, giả mạo thông báo chính thức từ nền tảng để đánh cắp tài khoản Facebook.