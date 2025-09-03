Cách theo dõi xe buýt theo thời gian thực mới nhất 2025

(PLO)- Vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM đã chính thức ra mắt ứng dụng MultiGo, giúp người dân dễ dàng tra cứu lộ trình và theo dõi xe buýt nhanh hơn bao giờ hết.

Thay vì phải tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau, người dùng có thể tìm thấy đầy đủ thông tin về các loại hình giao thông công cộng ngay trong một ứng dụng, từ xe buýt, metro, buýt đường sông và xe đạp công cộng. Điều này giúp hành khách dễ dàng lựa chọn được hành trình tối ưu, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng MultiGo trên điện thoại thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, không cài đặt thông qua liên kết lạ hoặc file .APK để tránh mất thông tin cá nhân và tài chính.

Cài đặt ứng dụng MultiGo. Ảnh: MINH HOÀNG

Giao diện của ứng dụng khá đơn giản và dễ sử dụng, trước khi bắt đầu, bạn cần phải cấp quyền và cập nhật dữ liệu (nếu có) theo hướng dẫn. Tại màn hình chính, bạn sẽ thấy các loại phương tiện mà MultiGo hỗ trợ, bao gồm xe buýt, xe buýt sông, xe đạp công cộng và metro.

Một trong những tính năng nổi bật và được đánh giá cao của MultiGo là khả năng theo dõi phương tiện theo thời gian thực. Người dùng có thể kiểm tra thời gian dự kiến xe buýt đến trạm một cách chính xác, cũng như theo dõi vị trí của phương tiện trên bản đồ.

Thông tin lộ trình, các trạm, giá vé… được công khai chi tiết và rõ ràng. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo đó, khi bấm vào một tuyến xe buýt bất kì, bạn sẽ thấy xuất hiện danh sách các trạm dừng. Lúc này, người dùng chỉ cần chọn trạm tương ứng và nhấn vào nút Chi tiết, ứng dụng sẽ ngay lập tức hiển thị thời gian dự kiến xe sẽ đến, vận tốc và khoảng cách tương ứng.

Tính năng này giúp bạn chủ động hơn, giảm thiểu thời gian chờ đợi tại các trạm dừng và tránh được tình trạng lỡ chuyến. Ngoài ra, MultiGo còn tích hợp hệ thống cảnh báo thông minh, cho phép người dùng nhận cảnh báo khi xe gần đến trạm hoặc khi sắp đến điểm xuống, giúp hành khách không bị lỡ trạm.

Người dùng có thể theo dõi xe buýt dễ dàng ngay trên ứng dụng MultiGo. Ảnh: MINH HOÀNG

Để đảm bảo người dùng có đầy đủ thông tin, MultiGo cung cấp chi tiết về các tuyến xe, bao gồm số hiệu, lộ trình, giá vé và thời gian hoạt động, giúp người dùng dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng hỗ trợ thanh toán không tiền mặt với thẻ MultiPass, một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống vé và thu soát tự động.

Người dân TP.HCM có thể đi lại dễ dàng hơn với MultiGo. Ảnh: MINH HOÀNG

Việc ra mắt ứng dụng MultiGo được xem là một bước tiến quan trọng của Sở Giao thông Công chánh TP.HCM, thể hiện nỗ lực của thành phố trong việc khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm thiểu ùn tắc và tiến tới xây dựng một đô thị thông minh, hiện đại.

