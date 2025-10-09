Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15, iPhone 16e đồng loạt giảm sâu

(PLO)- Dịp khuyến mãi 10-10 năm nay trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng loạt mẫu điện thoại cao cấp như Galaxy S25 Ultra, iPhone 16e... đồng loạt giảm giá sâu, mở màn cho chuỗi ưu đãi lớn nhất quý IV.

Thị trường thiết bị công nghệ đang sôi động trở lại, đặc biệt sau khi loạt flagship như iPhone 17, iPhone Air, Galaxy S25 series hay Xiaomi 15 ra mắt, kéo theo nhu cầu nâng cấp thiết bị tăng mạnh.

Ở nhóm smartphone, các sản phẩm của Samsung tiếp tục thu hút người dùng khi đồng loạt giảm sâu và vẫn giữ ưu thế về tính năng. Galaxy S25 Ultra 256 GB là model gây chú ý nhờ mức giá chỉ 24,09 triệu đồng, đi kèm camera AI nâng cấp và bút S-Pen đặc trưng, bộ đôi giúp dòng Ultra tiếp tục khẳng định vị thế “flagship toàn năng”.

Tương tự, Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 cũng đang về mức giá tốt nhất kể từ khi mở bán, chỉ từ 37,59 triệu đồng và 21,79 triệu đồng, thêm lựa chọn cho người dùng yêu thích điện thoại gập. Các model khác như S25+ hay S25 FE đều ghi nhận mức giá tốt, góp phần khiến phân khúc cao cấp trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Người dùng điện thoại Samsung nên cập nhật ngay lập tức (PLO)- Samsung vừa phát hành bản vá bảo mật khẩn cấp sau khi phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng cho phép tin tặc khai thác điện thoại từ xa.

Galaxy S25 Ultra 256 GB hiện chỉ còn 24,09 triệu đồng. Ảnh: TIỂU MINH

Trao đổi với PLO, đại diện Di Động Việt cho biết lượng khách đến hệ thống tăng rõ rệt từ tuần cuối tháng 9 đến thời điểm hiện tại.

Nếu yêu thích các sản phẩm của Apple, bạn có thể chọn mua iPhone 16e 128 GB, hiện chỉ còn 14,99 triệu đồng. Máy được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch, độ phân giải 2532×1170 pixel, chip Apple A18, camera 48 MP (hệ thống 2-trong-1) và hỗ trợ Face ID, chống nước bụi đạt chuẩn IP68.

iPhone 16e dù chỉ có một camera nhưng vẫn hút khách. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài ra, nhóm tablet, MacBook cũng được giảm giá nhẹ, đơn cử như Huawei MatePad 11.5 chỉ còn 5,85 triệu đồng, MatePad 11.5S còn 10,69 triệu đồng, MacBook Air M2 2024 giá chỉ còn 18,79 triệu đồng.

Tại FPT Shop, đơn vị này cũng đang triển khai chương trình laptop gaming, giảm giá nhiều mẫu laptop cấu hình cao, giá phù hợp cho sinh viên. Có thể kể đến một số mẫu như Laptop Asus Vivobook Gaming K3605VC-RP431W i5-13420H (17,9 triệu đồng), Laptop MSI Gaming Thin 15 B13UC-3247VN i5 13420H (18,79 triệu đồng)…

Không riêng gì hàng công nghệ, các thiết bị gia dụng thông minh, chăm sóc cá nhân như nồi nấu chậm, máy xay sinh tố, máy sấy tóc ion âm hay hộp cơm điện thông minh đều đồng loạt giảm mạnh, giúp người dùng dễ dàng “nâng cấp nhà bếp” để tối ưu trải nghiệm cuộc sống.

Nhiều thiết bị gia dụng thông minh cũng được giảm giá mạnh trong đợt này.

Nếu bạn muốn một chiếc máy mạnh, nhiều tính năng AI và camera vượt trội, Galaxy S25 Ultra sẽ là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu yêu thích hệ điều hành iOS, hiệu năng ổn định và mức giá dễ tiếp cận, iPhone 16e sẽ là giải pháp hợp lý.

Để tránh mua phải hàng nhái hoặc kém chất lượng, người dùng nên kiểm tra kỹ thông số chính thức (bộ nhớ, camera, chip) hoặc xem bài hướng dẫn tại đây, so giá giữa các cửa hàng, sử dụng ưu đãi trả góp 0%, và tham gia thu cũ - đổi mới để tiết kiệm chi phí khi lên đời.

Người dùng Samsung nên bật cài đặt này ngay để sử dụng WiFi công cộng an toàn hơn (PLO)- “Đừng bao giờ dùng WiFi công cộng miễn phí”, đây là thông tin vừa được Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) cảnh báo.