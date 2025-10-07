5 cách kiểm tra iPhone bạn mua là thật hay nhái

(PLO)- Trước tình trạng iPhone bị làm nhái tràn lan, việc trang bị kiến thức và nằm lòng một số cách kiểm tra sẽ giúp bạn an toàn hơn, đặc biệt là khi mua máy thông qua các kênh không chính thức.

1. Kiểm tra số sê-ri trên trang Apple

Mỗi chiếc iPhone đều có số sê-ri riêng (serial number). Người dùng có thể vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - About (giới thiệu), sao chép số sê-ri và dán vào trang web chính thức của Apple tại địa chỉ https://checkcoverage.apple.com .

Nếu trang web hiển thị thông tin bảo hành hoặc thời điểm kích hoạt, máy của bạn là hàng chính hãng. Ngược lại, nếu xuất hiện thông báo lỗi hoặc không xác nhận được dữ liệu, đó có thể là hàng giả hoặc đã bị can thiệp phần mềm.

Kiểm tra thông tin thiết bị thông qua số sê-ri. Ảnh: TIỂU MINH

2. Kiểm tra hóa đơn gốc

Apple và các đại lý ủy quyền luôn cung cấp hóa đơn điện tử hoặc giấy tờ mua hàng rõ ràng. Nếu người bán không có hóa đơn hoặc né tránh cung cấp thông tin cửa hàng, đó là một dấu hiệu đáng ngờ. Trong những trường hợp này, tốt nhất bạn nên tránh mua hàng.

3. Quan sát bên ngoài và trải nghiệm sử dụng

iPhone thật có độ hoàn thiện cao, các nút bấm chắc tay, khung kim loại liền lạc, loa và cổng kết nối cân đối. Ngược lại, hàng giả thường lệch logo, phím bấm lỏng lẻo hoặc viền cắt xấu.

Màn hình bị lệch hoặc màu xấu cũng là một yếu tố để nhận biết. Thông thường, các mẫu iPhone đều sử dụng màn hình Retina sáng rõ, mượt và phản hồi nhanh, trong khi bản nhái có màu nhợt nhạt và cảm ứng chậm.

Người dùng nên mua iPhone tại các hệ thống lớn và uy tín để tránh mua nhầm phải hàng nhái. Ảnh: TIỂU MINH

4. Kiểm tra hệ điều hành và ứng dụng

iPhone thật sẽ được trang bị hệ điều hành iOS và kho ứng dụng App Store. Do đó, nếu bạn bấm vào biểu tượng App Store mà thiết bị lại hiển thị Google Play hoặc kho ứng dụng lạ, thì đây chắc chắn là hàng nhái, giả mạo giao diện và thiết kế để đánh lừa người dùng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mở thử FaceTime, iMessage hoặc AirDrop, những tính năng độc quyền trên iPhone mà các mẫu điện thoại nhái thường không hoạt động đúng cách.

5. Kiểm tra hộp và phụ kiện

Hàng thật có bao bì sắc nét, in ấn tinh xảo, số sê-ri trên hộp khớp với máy, khay SIM. Các phụ kiện như cáp, củ sạc, tai nghe đều có chất lượng cao và khớp hoàn hảo. Bất kỳ chi tiết nào lệch màu, thiếu tem hoặc sai chính tả đều là dấu hiệu cần cảnh giác.

Người dùng nên kiểm tra iPhone kĩ trước khi xuống tiền. Ảnh: TIỂU MINH

Trong bối cảnh công nghệ làm hàng giả ngày càng tinh vi, người dùng iPhone cần tỉnh táo và chủ động hơn khi mua sắm. Việc thận trọng không chỉ giúp người dùng tránh thiệt hại tài chính mà còn bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân.

